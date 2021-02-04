Huawei собирается запустить следующую складную модель Mate X2 22 февраля

Huawei произвела фурор среди посетителей выставки CES 2019, когда продемонстрировала свой будущий складной телефон, который, по общему признанию, выглядел более футуристично, чем прототип Samsung. Однако с тех пор многое изменилось. В то время как южнокорейский гигант сейчас делает лучшие складные изделия на рынке, его китайский конкурент был искалечен торговым запретом США. Однако Huawei не сдается и собирается запустить свой следующий складной телефон-Mate X2 — в конце этого месяца.





Компания объявила об этом на Weibo с сообщением, которое подтверждает название предстоящего телефона и намекнула про дизайн. Фото кажется намеренно вводит в заблуждение, заставляя нас сомневаться, показывает ли она дисплей, который складывается наружу или внутрь. У оригинального Mate X был экран снаружи, но это было не самое популярное решение, поэтому мы не удивимся, если этот экран будет спрятан внутри, будучи сложенным.







Мало что еще известно о телефоне, но он, вероятно, будет схож характеристиками с прошлогодним флагманом Mate 40 Pro. Наименование также предполагает, что это будет более глобальное обновление, чем Mate Xs, о котором было объявлено в прошлом году. Huawei продемонстрировала впечатляющее оборудование в прошлом, и мы можем увидеть следующий шаг с предстоящим запуском. Но трудно быть столь же взволнованным, зная, что телефон, вероятно, никогда не выйдет из Китая или не будет запускать приложения Google.

