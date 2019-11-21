Стала известна информация о Samsung Galaxy S10 Lite

В начале 2020 года компания Samsung готовит анонс облегченной версии своего лучшего флагмана Galaxy S10. Смартфон будет представлен под именем Samsung Galaxy S10 Lite. Новинка будет ориентирована на тех пользователей, которые не могут себе позволить флагманский смартфон.





В компании отмечают, что, учитывая технические характеристики грядущего аппарата Galaxy S10 Lite, вряд ли он будет супердешевым.

Согласно утечкам, Samsung Galaxy S10 Lite оснащен 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED Full HD + и процессором Snapdragon 855. Основная камера имеет 48, 12 и 5-мегапиксельные модули. Объём памяти — 8 ГБ ОЗУ/128 ГБ. В комплектацию смартфона входит аккумулятор 4300 мАч с опцией быстрой зарядки 25 Вт.

Кстати, есть предположения, что Galaxy S10 Lite может быть смартфоном Galaxy A90 5G. Так утверждают некоторые инсайдеры. По их мнению, Galaxy S10 Lite является глобальной версией Galaxy A90 5G. Этот смартфон представлен в сентябре. Он оснащен аккумулятором 4500 мАч и камерами 8 и 12 Мп.



