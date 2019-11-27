Франция приняла решение работать с Huawei

Торговая война между США и Huawei затронула многие страны, инцидент между ними вызвал весьма тревожные процессы на мировом рынке. Американские производители объявили, что не станут покупать оборудование у китайской компании и продавать свои продукты Huawei.





Однако китайский производитель получил некоторые дополнительные послабление и начал сотрудничать с американскими компаниями по новым условиям. Huawei даже выпустила версию Mate 30 Pro без поддержки ОС Google. Однако эксперты признали, что эта модель была худшей инвестицией компании.

В Европе будущее компании было также под вопросом. Но Великобритания и Германия объявили о продолжении сотрудничества с Huawei в сфере развития 5G. 26 ноября власти Франции объявили, что они готовы покупать у Huawei оборудование для построения в стране инфраструктуры 5G.

Министр экономики Франции Аньес Паннье-Рунашер заявил: «Продукты Huawei для сетей пятого поколения нельзя заменить. Китайские оборудование, которое будет использоваться в нашей стране и технологии Huawei будут использоваться после утверждения Министерством обороны Франции. Мы готовы работать с каждым производителем в этом направлении и не хотим зависеть ни от одного производителя».



