Как узнать, опасно ли приложение для Android

Одна из самых больших проблем для пользователей Android — установка потенциально опасного или подозрительного приложения на свое устройство. Хотя те, кто пользуется смартфонами и планшетами Apple большую часть времени, находятся в безопасности, этого нельзя сказать о тех, кто предпочитает маленького робота Google.





В отличие от приложений и игр в App Store, не все приложения Google Play официально подтверждаются компанией до их запуска. Это делает его еще более рискованным, даже если о многих проблемных приложениях будет сообщено.

Если вы хотите узнать, как определить, опасно ли приложение для Android, просто ознакомьтесь с некоторыми из наших советов в статье ниже.



Приложение не находится в надежном магазине

Благодаря свободе, предлагаемой Android, вы можете установить на него любое приложение, даже если его нет в магазине Google Play (или альтернативных магазинах, таких как Amazon). Это означает, что вы можете загрузить приложение с любой веб-страницы, поместить файл на свое устройство и без проблем установить его.



Проблема в том, что если в самом Google Play есть подозрительные приложения, как можно доверять тем, которых даже нет? Существует ряд причин, по которым программист может решить не размещать свое приложение или игру в Google Store, но не у всех есть добрые намерения. Мы рекомендуем вам избегать этой практики и подробно изучить приложение перед его установкой, если оно доступно только в надежном магазине.



Обратите внимание на разрешения

Когда вы собираетесь установить новое приложение на свой Android, вы увидите белый список, который данное приложение просит вас включить для правильной работы. Они часто предназначены для упрощения использования приложений, таких как приложение для фотографий, путем запроса разрешения на использование камеры.



Проблема в том, что многие разрешения не имеют смысла и очень подозрительны, например, приложение-фонарик, которое запрашивает разрешение на просмотр ваших контактов или определение местоположения. Поэтому всегда обращайте пристальное внимание и читайте все разрешения, которые требует приложение.



Проверьте отзывы и репутацию приложения

Другой способ убедиться, что ваше приложение не опасно, — всегда проверять репутацию (количество звезд, присвоенных приложению) и их отзывы в магазине Google Play (или в магазине приложений Amazon). Вы можете найти много людей, любителей поставить 5 звезд, ничего не написав о приложении, но если вы внимательно прочитаете отзывы, вы сможете найти пользователей, которые сообщают о реальных проблемах с приложением.



Жалобы на сбой приложения или некорректную работу приложения на определенных устройствах — это нормально, но ваше внимание следует обратить на то, что кто-то говорит о вирусах, вредоносном ПО или каком-то странном поведении со стороны приложения.



Сообщайте о подозрительных приложениях в Google

Если вы устанавливаете приложение и заметили в нем что-то подозрительное, например вирусы, или если оно вызвало реальные проблемы с вашим устройством, вы можете сообщить об этом в Google. Для этого просто перейдите на страницу приложения в магазине Google Play и найдите «Дополнительная информация» (она всегда находится внизу страницы).



Там просто нажмите «Сообщить о нарушении», чтобы перейти в другое окно Google и подробно описать, какие проблемы у вас были с этим приложением. Это способ сделать других пользователей более безопасными и предотвратить те же проблемы, что были вас.



Не доверяйте приложениям, которые предлагают преимущества

Это касается не столько приложений, которые представляются надежными магазинами, сколько приложений, распространяемых на веб-сайтах. Обычно это те, которые обещают бесплатные приложения или способы активации платных функций в ваших любимых играх без необходимости платить.



Не доверяйте ни одному из этих приложений! Некоторые из них могут даже работать так или иначе, но большинство просто хотят воспользоваться этим псевдо-преимуществом для установки измененного приложения на ваше устройство. Многие даже требуют, чтобы рут был создан на вашем смартфоне или планшете, чего вы не должны делать, не зная подробностей.



Проверьте количество пользователей

Есть много действительно хороших приложений, у которых пока не так много пользователей, но сегодня это редкость. В целом, приложения, которые отличаются своим качеством, в конечном итоге очень быстро распространяются и загружаются большим количеством людей.



Это следует иметь в виду при установке чего-либо, ведь если у приложения нет даже тысячи загрузок, возможно, лучше будет пересмотреть желание установить его. Самая большая проблема в таких случаях заключается в том, что вы не знаете, является ли приложение подозрительным или полностью безопасно.



Используйте антивирус

Наконец, у нас есть один из самых очевидных советов, но также один из самых полезных. Антивирус нужен всегда, потому что даже при соблюдении всех этих мер предосторожности можно завершить установку вредоносного приложения, даже не подозревая об этом. Есть много приложений, которые умеют скрывать свои намерения, что говорит о том, сколько вирусов вы можете найти в Google Play.

