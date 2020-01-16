Лучшие телефоны с двумя SIM-картами

Наличие слота для двойной SIM-карты в телефоне имеет ряд потенциальных преимуществ. Например, у вас может быть одна рабочая SIM-карта, а другая — личная. Или, возможно, вы часто уезжаете за границу, и хотели бы иметь вторую SIM-карту другой страны. К тому же, это очень удобно, потому что не нужно покупать второй телефон или постоянно менять SIM.



10. Samsung Galaxy A70





Кроме двойной SIM-карты, вы также получите массивный 6,7" экран Super AMOLED, сканер фингерпринт и камеру с тройным объективом: 32 МП основная, 8 МП широкоугольная и 5 МП глубинный датчик — такие характеристики делают этот телефон отличным выбором для фотосъемки.

Galaxy A70 также оснащен огромным аккумулятором мощностью 4500 мАч, который может работать очень длительное время, а также большим объемом RAM — 6 ГБ, чипсетом octa-core SD 675 и файловым хранилищем 128 ГБ.



9. Honor 20





Этот телефон обладает довольно высокими техническими характеристиками. Honor 20 сразу же выделяется на фоне других телефонов своим стильным корпусом премиум-класса. Он также впечатлит любого пользователя камерой с четырьмя объективами, 6 ГБ RAM, экраном 1080 x 2340 пикселей, высококлассным чипсетом Kirin 980 и двойным SIM-слотом. По сути, это флагман, которому не хватает только водонепроницаемости.

8. Samsung Galaxy S10





Это самый популярный телефон 2019 года, который также получил слот двойной SIM. Galaxy S10 — настоящий современный флагман с великолепным 6,1" экраном AMOLED, с поддержкой HDR10+ для потрясающей графики. Он также имеет встроенный в экран фингерпринт, премиум дизайн с изогнутым дисплеем, стеклянную заднюю панель и водонепроницаемость. Мощная камера с тройным объективом работает с помощью чипа Exynos 9820 и 8 ГБ RAM.

7. Google Pixel 4 XL





Как и многие другие высокотехнологичные телефоны, Pixel 4 XL предлагает функцию двойной SIM-карты. Но вторая — это eSIM-карта, она не физическая, что означает, что вы можете менять сеть, не извлекая и не меняя SIM-карту.

В этом телефоне есть и множество других технологий, включая 6,3" OLED экран 90 Гц, высококлассная камера с двойным объективом, а также очень мощный чипсет SD 855.



6. iPhone 11





Как и все последние телефоны Apple, iPhone 11 предлагает двойную SIM-карту — SIM и eSIM. Телефон имеет 6,1" экран, отличную двойную 12 МП камеру, водонепроницаемость, и, самое главное — чипсет A13 Bionic от Apple. Кстати, мы нашли самую низкую цена на iPhone 11 в Алматы.

5. Huawei P30 Pro





Это отличный телефон от Huawei, который как и многие другие телефоны компании, оснащен слотом для двух SIM. Телефон также получил 6,47" OLED-экран, практически без ободка. Прекрасная задняя панель из стекла отделана градиентной цветовой гаммой, телефон водонепроницаемый, с встроенным сканером фингерпринт, огромной батареей 4200 мАч и, пожалуй, самой захватывающей камерой с четырьмя объективами: 40 МП главный объектив, 20 МП ультраширокоугольный, 8 МП телеобъектив, датчик глубины ToF и 32 МП камера на передней панели. Huawei оборудован чипсетом Kirin 980 и 8 ГБ RAM.

4. OnePlus 7T Pro





Это не только лучший флагман с двумя SIM, но и самый недорогой смартфон с отличной спецификацией. Вы получите 6,67" изогнутый экран AMOLED, чипсет SD 855 Plus, 8 или 12 ГБ RAM, личное хранилище 256 ГБ и 90 ГГц частоты обновления, что очень выделяет его на фоне конкурирующих устройств.

7T Pro также имеет великолепную камеру с тройным объективом на заднем корпусе, состоящую из основного объектива 48 МП в паре с ультраширокоугольным объективом 16 МП и телеобъективом 8 МП. Кроме того, устройство оснащено емким аккумулятором 4085 мАч, экранным сканером фингерпринт и полноэкранным дизайном, что стало возможным благодаря всплывающей фронтальной камере.



3. Samsung Galaxy S10 Plus





Это, по сути, лучшая версия Galaxy S10, с высококачественным 6,4" Dynamic AMOLED экраном, топовым Exynos 9820 чипсетом, 12 ГБ RAM и 1 ТБ дисковой памяти. Устройство также оснащено тремя камерами: основная 12МП, телеобъектив 12МП и 16МП широкоугольная и двумя фронтальными: основная 10МП и 8МП датчик глубины.

S10 Plus получил большой аккумулятор мощностью 4100 мАч, экранный сканер отпечатков и великолепный дизайн. Здесь нет слабых мест, поэтому это лучший выбор.



2. iPhone 11 Pro Max





Лучший iPhone обладает поддержкой двойной SIM-карты — одна из них SIM, а другая eSIM. Pro Max оснащен 6,5" дисплеем и большим аккумулятором, что дает ему большое преимущество. Дополнительные спецификации предлагают три 12 МП камеры на задней панели, а также бионический чипсет A13, который затмевает любой чип Android.

1. Samsung Galaxy Note 10 Plus





Пожалуй, это лучший телефон с двойной SIM. Его можно полюбить и за другие функции, начиная с массивного 6,8" экрана Dynamic AMOLED и наличия стилуса S Pen, чтобы извлечь максимум пользы из экрана. Note 10 Plus также имеет большой массив камер: с 12 МП основной объектив, 12 МП телефотобъектив, 16 МП ультраширокоугольный. Кроме того, на передней панели расположена 10 МП селфи-камера.

Телефон оборудован очень мощным чипсетом Exynos 9825, который работает в паре с 12 ГБ RAM, обладает водонепроницаемостью, изогнутым экраном, массивной батареей 4300 мАч и превосходным дизайном.

Надеемся, что Вам понравилась наша подборка.