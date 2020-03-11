Как реагирует мобильный рынок России на коронавирус

Несмотря на спад распространения коронавируса в Китае, российский рынок пока очень осторожно относиться к новостям из Поднебесной. Похоже, на отечественном рынке ожидается определенная нехватка новых моделей iPhone и других популярных моделей. Немало проблем добавил и обвал рубля.





В начале недели пользовательский спрос на iPhone серьезно вырос, некоторые поставщики даже зафиксировали динамику продаж на 49% по сравнению показателями за февраль. Кроме того, снижение курса рубля также может привести к дефициту всей электроники от компании Apple.

Крупнейшие дилеры говорят, что к концу этого месяца даже можно ожидать определенный дефицит продукции Apple в стране. Уже в некоторых магазинах ощущается нехватка популярных телефонов и таких аксессуаров, как наушники и смарт браслеты Apple. По утверждению продавцов техники дефицит американской продукции спровоцирует и нехватку телефонов от конкурентов Apple.

На данный момент резерв складских запасов может обеспечить продажи на 2-4 недели, в обычное время запасов хватило бы на 1-2 месяц. При этом поставки Samsung также уменьшились, а продажи увеличились. Сейчас продажи мобильных телефонов осуществляются в штатном режиме, уверяют поставщики. Однако только в сетях компании «Билайн» продажи южнокорейских смартфонов выросли на 45%, а телефонов Apple – на 49% по сравнению с первой неделей марта.

Напомним, из-за коронавируса компания Apple решила ограничить поставки iPhone, ожидается, что компания не планирует анонсирование бюджетного iPhone 9 в конце марта.

По данным СМИ, в России пользователи скупают мобильные телефоны, и они называют показатели продаж аномальными. Очень скоро можно будет наблюдать дефицит всей электроники Apple. Рост продаж уже наблюдался по итогам января, за месяц было распродано 3 млн. смартфонов по всей России – это на 20% больше, чем за январь 2019 года.





По мнению дилеров, интерес к мобильным телефонам со стороны российских пользователей растет из-за быстрого распространения коронавируса не только в Китае, но также в Европе. Подстегнули продажи и задержки поставок телефонов в страну. Большинство покупателей электроники запасаются техникой из-за возможного роста цен на новые смартфоны.

Интересно, что многие сети, несмотря на ожидаемый дефицит смартфонов, продолжают проводить выгодные акции и распродажи мобильных телефонов.