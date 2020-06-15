Что нужно учитывать при выборе VPN

Выбор виртуального сервиса для безопасного доступа в Интернет – это как покупка любой другой услуги (к примеру, ремонт машины, отделка дома, лечение зубов). Прежде чем принимать решение, необходимо сопоставить предлагаемые функции, которые Вы хотите получить от поставщика услуги с ценой подписки на виртуальный сервис. Хотя на первый взгляд это ничем не отличается от процедуры выбора любого другого продукта по подписке, на самом выбор качественного VPN сервиса гораздо более сложен, чем, например, выбор провайдера Интернет услуг. Все дело в том, что каждый VPN сервис предлагает своим потенциальным клиентам большое количество самых разнообразных функций, порой настолько большое, что неопытные пользователи могут легко запутаться.

Еще одна проблема заключается в том, что многие поставщики услуг виртуального доступа при продвижении своего продукта делают ставку на качественную рекламу и яркий, броский дизайн сайта. Однако, при этом, далеко не все из них рассказывают детали о своем продукте.



Зачем нужен VPN?

Для начала стоит разобраться, какие преимущества дает VPN и что такое VPN в принципе. VPN — это услуга, которую вы регистрируете в Интернете за небольшую ежемесячную плату.

VPN делает Ваше Интернет-соединение более безопасным, помогает Вам оставаться анонимным и легко обходить блокировки сайтов, получая при этом доступ к запрещенным в Вашей стране приложениям. Сущность работы VPN заключается в том, что он предоставляет пользователю временный IP-адрес, скрывая при этом настоящий IP-адрес от каждого сервера, веб-сайта или электронной почты, к которой Вы подключаетесь.

Хороший VPN поможет Вам защитить веб-трафик от фишинга, шпионов и всех, кто хочет украсть и использовать в своих целях Ваши персональные данные.

Всякий раз, когда Вы включаете VPN, то доверяете ее провайдеру Ваши личные данные. По этой причине разработчики VPN должны придерживаться достаточно высоких стандартов безопасности и иметь постоянную обратную связь со своими пользователями. При принятии решения важно проявлять должную осмотрительность. Качественный VPN сервис гарантирует, что никто не сможет увидеть, что пользователь делает онлайн. Рассмотрим следующие качества хорошего сервиса для виртуального доступа в Интернет:

Уровень технической безопасности

Наиболее безопасные VPN-сервисы не будут скрывать информацию о технологиях, которые они используют для защиты своих пользователей в Интернете. Качественный виртуальный сервис всегда готов предложить своим клиентам новейшие и наиболее совершенные инструменты шифрования, большой выбор надежных протоколов и ряд дополнительных функций безопасности.

Необходимо обращать внимание на такие функции, как шифрование AES-256, раздельное туннелирование, совместимость с Tor и др. Рекомендуется также остановить свой выбор на сервисах, которые принимают анонимные платежи, включают в себя программное обеспечение с открытым исходным кодом, где это необходимо, и имеют четкую политику по выявлению уязвимостей.

Некоторые VPN могут страдать от утечек IP и DNS. Излишне говорить, что это делает сервисы с такой проблемой практически бесполезными с точки зрения защиты Вашей конфиденциальности.

Политика конфиденциальности

Оценка качества политики конфиденциальности является одним из наиболее важных этапов при выборе VPN. К сожалению, на современном рынке присутствуют некоторые продукты, политика которых в этой сфере оставляет желать лучшего. Хороший виртуальный сервис VPN всегда будет иметь политику «нулевого журнала», который, при правильной реализации, не будет хранить никаких идентифицирующих пользователя данных.

Безопасные виртуальные частные сети регистрируют только минимальное количество основных данных об Интернет-соединении, таких как: использование полосы пропускания, загрузка сервера или местоположение сервера. Эта информация используется для оптимизации предоставления услуги и не может никаким образом идентифицировать пользователя. Некоторое время назад, специалистами было обнаружено, что часть имеющихся на рынке VPN сервисов регистрирует данные об активности пользователя, в том числе об исходном IP-адресе, историю DNS-запросов, посещенных веб-сайтов, загруженных файлов и пр.

При выборе подходящего Вам сервиса, обращайте внимание на тех поставщиков VPN, которые четко объясняют, какова их политика ведения журналов, и на тех, которые продемонстрировали отсутствие желания сотрудничать с запросами данных от государственных служб.

Расположение и территориальная юрисдикция

Каждый провайдер VPN обязан соблюдать законы и правила, той страны, в которой он юридически зарегистрирован. Очень важно, чтобы при выборе VPN сервиса Вы знали об этих законах и о том, как они могут повлиять на Вашу конфиденциальность.

Теоретически, если политика ведения журнала поставщика является политикой «нулевого журнала», его юрисдикция не играет никакой роли. При этом любой законный поставщик VPN будет иметь четкие процедуры для ответа на запросы правоохранительных органов независимо от политики ведения журнала. Прежде чем остановить свой выбор на конкретном поставщике, целесообразным будет проверить страну, в которой находится данный VPN, законы этой страны и историю компании с точки зрения сотрудничества с правоохранительными органами.

В качестве вывода, стоит отметить, что хороший VPN может рассматриваться как инвестиция в Вашу безопасность, конфиденциальность и свободу доступа в Интернет. Он поможет Вам чтобы предотвратить потерю важных персональных данных, обойти блокировку любимого сайта или приложения, а также защитить Ваше право на анонимность.