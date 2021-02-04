Не роняйте свой новенький блестящий Galaxy S21

В прошлом году значительное число владельцев устройств серии Galaxy S20 были недовольны тем, что стекло, покрывающее их задние камеры, треснуло без особых причин. В этом году телефоны S21 поставляются с металлическим усиленным корпусом и меньшими индивидуальными окошками с новым Gorilla Glass Victor от Corning. Итак, действительно ли новый корпус выдерживает испытания на падение?

Короткий ответ: «да.» Страховая компания Allstate Protection Plans купила Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra, а также выполнила управляемые падения на переднюю и заднюю поверхности каждого устройства с высоты 6 футов (180 см).



Ущерб происходит, как и ожидалось, с каждым случаем, но падение было тяжелее для больших телефонов. Экран S21 с диагональю 6,2 дюйма получил множество царапин и трещин с участками выступающего стекла, представляющими опасность.

Однако на S21+ и S21 Ultra их 6,7-дюймовые и 6,8-дюймовые панели были несколько сколоты.

Те же тенденции прослеживаются и на задней стороне, но с большим размахом: поликарбонатная и лакокрасочная поверхность S21 терлась, в то время как паутина окрашивала стеклянные крышки на больших телефонах.

Но, по крайней мере, камеры на всех трех телефонах остались невредимыми и полностью функциональными — то, что не могло быть гарантировано с телефонами S20 в прошлом году. И как бы то ни было, CNET провела свои собственные испытания на падение с высоты 3 фута и 6 футов, а также S21 и Ultra и в конечном итоге пришла к аналогичным выводам. Хвала металлу и утопленным в стекло линзам.

Кстати, Samsung взимает с владельцев S21 $199 за замену экрана, владельцев S21+ $229 и владельцев S21 Ultra $289.

Вместе с этим, починить S21 стало проще, нежели S20.

