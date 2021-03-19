Call of Duty - легенда игровой индустрии

Call of Duty — это игра, на которой выросло не одно поколение геймеров. Это не просто популярный шутер, а уже практически легенда. Поэтому его мобильная версия вызывает самый настоящий ажиотаж и желание скачать Call of Duty: Mobile на Андроид бесплатно последнюю версию.

Как и в классической игре, здесь игроки объединяются в команду, в которой пять человек. Две команды играют друг против друга. Геймеры используют огнестрельное оружие и тактические преимущества для того, чтобы истребить соперников и заработать победные очки. Надо сказать, что мобильную разновидность Call of Duty легко адаптировать под новичка, упростив ему прицеливание, перемещение и управление.

У Call of Duty: Mobile есть целый ряд особенностей, которые не просто выделяют эту игру среди остальных, но и делают ее особенной. Так, прежде всего это графика и анимация в режиме 3Д, которые сделаны максимально детализировано. Если выставить высокие настройки и эффекты на мобильной версии, то выглядеть она будет едва ли не лучше, чем компьютерная.

Что касается арсенала вооружения, то он весьма разнообразен — в него входит тяжелое, легкое и среднее вооружение, из которого перед каждым боем игроку приходится делать нелегкий выбор. Метательные ножи, броня и гранаты также обязательны. Нельзя не упомянуть и возможность использования ультимативного оружия после нескольких совершенных подряд убийств. Они дают игроку возможность использовать авиаудар, который наносится по определенной площади.

Игроков очень привлекает то, что обучение проводится на русском языке — благодаря этому они смогут узнать о том, как пользоваться разделами меню и в целом управлять игрой. При этом следить за обновлениями геймеру не придется — они загружаются в автоматическом режиме, так что он всегда получает последнюю версию.

Что касается модификаций оружия, то их можно как приобрести в виртуальном магазине, так и получить бесплатно — они добываются из сундуков или выдаются за победу.

Игроки могут использовать два режима игры. Упрощенный предполагает, что стрельба будет производиться автоматически после наведения прицела на персонажа. Обычный режим более сложный, так как все манипуляции с оружием игрок производит самостоятельно.

Играть в Call of Duty: Mobile действительно весело. К тому же это полностью отвязывает геймера от места, где он может наслаждаться любимой игрой. Достаточно скачать ее на мобильное устройство, и можно наслаждаться шутером в любом месте, где есть доступ к интернету.