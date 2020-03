В Индии не будут производиться iPhone 11?

Когда напряженность между США и Китаем спадет, пока нет ответа на этот вопрос. Компания Apple четыре из пяти своих продуктов производить в Китае. Кроме торговой войны между странами, в Китае растут стоимость производства и запросы китайский фабрик. Сегодня зависимость американской компании перешла все красные линии, считают в Apple. Именно поэтому она теперь обратила внимание на Индию – страну с растущей экономикой и второй по численности населения регион.



В 2016 году Apple и Индия начали переговоры о сотрудничестве и американцы все это время строили фиалы заводов Foxconn и Wistron по сборке яблочных продуктов. Теперь все зависит от Индии, но страна никак не может дать старт производству современных айфонов. При этом власти Индии приняли обязательства по организации массового выпуска айфонов. Утверждена государственная программа инвестиций в строительства этой отрасли, тайваньская компания Wistron уже построила заводы в Бенгалуре и Ченнау, на которых будут собираться iPhone SE и iPhone 6s. Во всех смартфонах будет надпись на тыльной стороне: “Designed by Apple in California Assembled in India”.

В 2019 году в Индии были выпущены первые iPhone 7 и iPhone XR. Несмотря на то, что продолжение этого проекта было под вопросом, американская компания имела некоторые проблемы и в этом году активировала новый проект по сбору телефонов уже в Ченнаи.

Таким образом, Индия стала сегодня самым важным партнером для Apple и по производству, и по продажам. Хотя объём продаж iPhone на рынке не очень велик — 2%. Apple некоторые надежды возлагала на продажи iPhone 11, комплектующие для него производятся в самой Индии. Поэтому компания может снизить стоимость своих телефонов в стране.



Очень скоро Индия может стать основным производителем бюджетных iPhone и комплектующих для них. Эта ситуация начинает тревожить китайцев и они уже идут на некоторые уступки на переговорах. Пока индийские производители не справились производством iPhone 11 и iPhone 8. Поэтому Apple не называет до настоящего момента своего главного производителя смартфонов. Очень скоро компании все же придется внести ясность и назвать своего главного партнера по сборке новых айфонов. Из-за ситуации с распространением вируса COVID-19 в Китае у Индии есть некоторые преимущества в этом вопросе.