Объявлены лучшие камерофоны по версии DxOMark

По традиции авторитетный ресурс в конце года публикует рейтинг лучших смартфонов с самой качественной фото и видео системой. На этот раз в рейтинге DxOMark абсолютным лидером стал мобильный аппарат китайского производителя Huawei.



Лучшие камерофоны года представители DxOMark определили и по определенным категориям. В лаборатории DxOMark много лет тестируются камеры. Обзоры камер этого ресурса являются настоящим ориентиром для многих пользователей. Хотя после критики камеры в Huawei P20 Pro со стороны ресурс большинство объявило в предоставлении предвзятого заключения. Напомним, эксперты выдают оценку с учётом общей производительности камер смартфона.

Вот лучшие камерофоны года: первое место у смартфона Huawei Mate 30 Pro, второе у Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition – эти камеры получили более 120 балл. Третье место досталось камере iPhone 11 Pro Max и четвертое — Galaxy Note 10+ 5G.

В категории «ночная съёмка» также лидерство у камер моделей Huawei Mate 30 Pro и P30 Pro, которые занимают первые два места. Затем следуют камерофоны Galaxy Note 10+ 5G, Galaxy S10 5G и Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition.

В категории «масштабирование» первое место у Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition с камерой 108 Мп, второе у Huawei P30 Pro и третье – у Huawei Mate 30 Pro. В категории «видеосъёмка» впереди всех оказалась камера iPhone 11 Pro Max, а в категории «широкоугольных фотографий» первое место получила камера Galaxy Note 10+ 5G.



