Смартфон Redmi K30 5G обещает стать хитом

По некоторым данным, самый ожидаемый смартфон Redmi K30 5G уже может показать себя в ноябре во время специального анонса. Хотя инсайдеры пока молчат о возможных продажах новинки. Ясно только одно, Redmi K30 5G потеснить всех своих конкурентов на рынке и взорвёт его.





Несмотря на полную неясность относительно платформы, на которой будет работать смартфон, ему приписывают невероятные технические характеристики. Предполагается, что телефон будет оснащен Snapdragon 735, возможно, он получит совершенно новый процессор MediaTek.

Даже глава бренда Лу Вейбинг не уточнил этот вопрос, он лишь сказал, что Redmi K30 5G будет «взрывом» и обещал нечто умопомрачительное. Судя по слухам, новинка будет самой доступной в сегменте телефонов 5G.

Ранее представители компании показали общее изображение нового представителя из серии K30. Данное изображение подтверждает, модели серии K30 будут оснащены двойной фронтальной камерой, который встроен в экран.

Известный специалист по слухам Мукул Шарма написал, что смартфон спереди будут выглядеть как Galaxy S10 Plus, а общий вид задней части K30 пока остается загадкой. Известно, что все представители серии будут иметь как минимум три задние камеры.



