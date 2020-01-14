Samsung Galaxy S20 Ultra получит мощную камеру

Флагманский аппарат будет укомплектован камерой с 100-кратным зумом и матрицей 108 Мп. Такие возможности будет иметь оптика лишь старшей модели из новой линейки. Samsung уже готовится показать новую серию. Анонс ожидается в следующем месяце.





Итак, в линейку современных смартфонов Samsung Galaxy S20 будут включены следующие модификации Galaxy S20, Galaxy S20 Plus и Galaxy S20 Ultra. Об этом сообщил авторитетный инсайдер в сети Ice Universe. Он также подтвердил, модели Galaxy S20 и S20 Plus не будут оснащены камерой 108 Мп. Напомним, ранее аналитики утверждали, что такую камеру получат все представители серии.

Помимо данных о камере, также подтверждены размеры экранов всех трех моделей. Модель Samsung Galaxy S20 получает 6,2-дюймовый Dynamic AMOLED экран, основную камеру 12 Мп и фронтальную 10 Мп, а мощность батареи составляет 4000 мАч.

Модель Samsung Galaxy S20 Plus оснащена 6,7-дюймовым Dynamic AMOLED экраном и основной камерой 12 Мп и фронтальной 10 Мп. Лишь смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra оснащен камерой 108 Мп с 100-кратным гибридным зумом. Также аппарат удивит поклонников марки большим объёмом памяти и ёмкостным аккумулятором.

Напомним, официальный анонс новой южнокорейской линейки состоится в рамках мероприятия Galaxy Unpacked, которое пройдет 11 февраля 2020 г.



