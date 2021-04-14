Как скачать Ютуб без рекламы

Поскольку социальные сети по количеству рекламных показов скоро переплюнут пресловутый телевизор, идея скачать Ютуб без рекламы действительно вдохновляет пользователей. Для этого можно использовать YouTube Vanced — приложение, в котором не только можно не смотреть рекламу — оно дополнительно позволяет скачивать понравившиеся ролики. Единственный и очень небольшой недостаток заключается в том, что эта версия отвязана от Play Market и поэтому зайти в свой гугл аккаунт будет невозможно. Но для большинства пользователей это совершенно не проблема.





По сути человек получает тот же самый Ютуб, но улучшенный и усовершенствованный, поскольку ему больше не придется постоянно прерываться на просмотр надоедливых баннеров, которые за каких-то десять минут могут вылезать по несколько раз. Теперь можно просто спокойно наслаждаться любимым контентом без каких-либо запретов.

Приложение имеет такой же интерфейс, как и оригинальный YouTube. Но если заглянуть в настройки, то можно обнаружить много дополнительных функций, которые раньше открывались только обладателям премиум-аккаунтов. В приложении также реализована возможность автоматического или ручного пропуска не несущих полезной информации частей видео: вступление, спонсорские вставки, заключительные титры и прочее. К этому добавляются экономия заряда батареи, отключение сторизов и выскакивающих карточек. Его можно загрузить для Android-устройств без рутов и Magisk.





YouTube Vanced — находка для меломанов. Функциональность приложения позволяет:

воспроизводить музыку с YouTube в фоновом режиме телефона, как музыкальный проигрыватель;

принудительно выбирать разрешение просмотра;

включать круговое повторение видео;

увеличивать видео щипком;

выбирать скорость воспроизведения;

автоматически включать субтитры при выключении звука;

отключать инфо.карточки, предложку, водяной знак канала в видео и еще многое другое.

Все это реализовано в таком же интерфейсе, как в официальном приложении. Его совершенно справедливо называют лучшим аналогом обычного Ютуба — это действительно так и есть. Надо сказать, что очень многие пользователи считают, что представляет собой значительное улучшение по сравнению с официальным приложением YouTube. А мнение пользователя в данном случае решает все.

Таким образом, если человек хочет пользоваться всеми возможностями популярной социальной сети и при этом не смотреть надоедливую рекламу так часто, что от этого уже нехорошо, у него всегда есть простой и приятный выход.