Конкуренция между Samsung и Xiaomi обостряется

Пока не ясно, как повлияет на рынок китайский коронвирус. Компания Huawei уже заявила, что эта ситуация негативно отразится на её деятельности. Тем временем, конкуренция на рынке смартфонов обостряется, остроту соперничества подогревают компании Samsung и Xiaomi.



За прошлый год эти две азиатские компании увеличили свои рыночные доли, особенно они были активными в последнем квартале 2019 года. Буквально пять лет назад на рынке смартфонов ключевыми игроками считались Samsung, Apple и LG. Только эти компании работали в условиях жесткой конкуренции. Однако китайцы начали вытеснять их. Сегодня ситуация начала меняться, на рынке телефонов лидируют также китайские компании Huawei, Xiaomi и OPPO, которые действуют на рынок своей агрессивной ценовой политикой.

Интересно, что китайским компаниям удалось вытеснить из списка лидеров даже компанию Apple, которая теперь также решила продавать дорогие телефоны по очень доступным ценам. Теперь китайцы будет действовать против Samsung.

Согласно отчетам IDC, Xiaomi продолжает свой рост на рынке, сегодня её доля 30% и она растет. Вот Samsung имеет худшие показатели и её долю на рынке снижается. Сейчас разрыв между компаниями небольшой — всего 12%. На онлайн-рынке компания Xiaomi намного успешнее, чем Samsung. Здесь корейской компании придется догонять Xiaomi.



