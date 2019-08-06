Южная Корея стала мировым лидером по поддержке 5G

Сегодня количество пользователей сетей нового поколения в этой стране достигло 1,5 миллиона человек. Эти результаты были объявлены официально, таким образом, Южная Корея является первой страной в мире с рекордным количеством пользователей 5G. При этом компания Samsung смогла реализовать на южнокорейском рынке 1 млн. аппаратов Samsung Galaxy S10 5G.





По прогнозам, к 2020 году в Южной Кореи количество пользователей 5G должно дойти до 5 млн. Большинство из них будут пользоваться продукцией компании Samsung. Ожидается, что устройство Galaxy Note 10 5G станет бестселлером среди аппаратов с поддержкой 5G. Интересно, что количество пользователей сетей пятого поколения стало расти с мая этого года, и увеличилось на 70 %. Почти все пользователи заявили, что не намерены возвращаться к 4G, их не отталкивается высокая плата за услуги 5G.

Крупнейшие операторы Южной Кореи SK, KT и LG Uplus оказывают услуги как корпоративным клиентам, так и обычным пользователям. Во многих странах еще нет ни малейшего намёка на возможность использования 5G, и даже к 2022 году в некоторых странах будет проблематичным для пользователей получить доступ к 4G.