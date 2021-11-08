У Google Pixel 6 обнаружилась проблема

Pixel 6 и 6 Pro — два из лучших телефонов Android, которые Google запустил на данный данный момент. Оба телефона имеют впечатляющие характеристики и предлагают отличную стоимость. Однако, как и предыдущие телефоны Pixel, они не полностью свободны от проблем.

Некоторые владельцы серии Pixel 6 сообщают о странной ошибке, связанной с помощником Google (через Android Authority). По словам некоторых владельцев, телефоны серии Pixel 6 скрыто набирают случайные контакты, даже если их нет рядом с телефонами.



Об этой проблеме также сообщалось на странице справки по телефону Pixel, владельцы которой утверждают, что помощник Google «набирает» определенные контакты, когда телефон находился у них в карманах с заблокированным экраном. Тем не менее, это, похоже, не столько ошибочный вызов, сколько скрытый вызов, поскольку, как сообщается, это происходит, когда телефон даже не находится под рукой.







Поскольку исправление в настоящее время недоступно, некоторые владельцы попытались обойти ошибку, удалив конкретный контакт, который продолжают набирать телефоны. Несколько других отключили голосовую активацию помощника «Привет, Google», чтобы предотвратить скрытые звонки на их телефоны.

Только на прошлой неделе некоторые владельцы Pixel 6 и 6 Pro сообщили о странных проблемах с мерцанием экрана и зеленым оттенком. Хотя не похоже, что проблемы затрагивают все телефоны серии Pixel 6, Google подтвердил, что исправление проблемы с мерцанием «остаточного света» будет включено в декабрьское обновление для двух телефонов.



Несколько владельцев серии Pixel 6 также сообщают, что их телефоны продолжают случайным образом отключаться от Android Auto при подключении через USB. Как и ошибка Google Assistant, старые телефоны Pixel, такие как Pixel 5 и Pixel 4, не подвержены проблеме автоматического подключения Android.

