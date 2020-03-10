Илон Маск критикует платформу iOS

Недавно – 6 марта Apple обновила iOS 13 – весеннее обновление считается самым значимым для мобильных устройств компании. Обновление позволило в несколько раз быстрее открываться операционной системе. Кроме того, в iOS 13 теперь есть самая желанная ночная тема, о которой пользователи давно просили разработчиков Apple.





В свежей версии iOS 13 теперь имеется поддержка свайпов на стандартной клавиатуре и технология искусственного интеллекта. Это позволяет ассистенту Siri подсказывать слова при работе приложения «Напоминания».

Однако все эти нововведения не устроили скандального Илона Маска — главу американской компании Tesla, он резко критикует самые популярные платформы Apple и iOS. По его мнению, последние обновления iOS 13 ничего не улучшают. Маск был сильно разочарован обновлением своего iPhone. Он написал на своей странице в соцсетях, что свежий iOS испортил существующую функциональность его телефона и оставил не очень хорошее впечатление от использования iPhone с поддержкой iOS 13.

Конечно, пользователи мобильных устройств всегда ожидают улучшения с выходом каждой новой программы и модели телефона, отмечает Илон Маск. Но в качестве владельца iPhone он не заметил пользу последнего обновления. В этот раз обновление системного программного обеспечения испортило работу его электронной почты, которая является для американца базовой функцией в его iPhone.

Однако в своих комментариях Илон Маск не назвал версию обновления, которое его разочаровало. Но нетрудно было догадаться, что он говорил именно о iOS 13, которая вышла осенью 2019 года и была обновлена в марте.

Напомним, Илон Маск в этом месяце заявил и выпуске миллионного автомобиля Tesla. Директор компании опубликовал эту новость сегодня в Твиттер.





Компания Apple уже готовит новую версию операционной платформы. В СМИ попал некий код iOS 14 с новой функцией для умных часов компании. Предполагается, что браслет Apple Watch сможет делать замер кислорода в крови. Эту утечку Apple не стала комментировать, однако функция замера сатурации в браслетах компании предусмотрена, но она ранее была заблокирована инженерами. Видимо, теперь они решили активировать её в iOS 14.