Появился Snapdragon 712 с поддержкой Quick Charge 4+

Производитель Qualcomm представляет однокристальную систему с обновлением – в ней появилась новая технология подзарядки аппаратов Quick Charge 4+. Теперь аккумуляторы во всех аппаратах с Snapdragon 712 можно будет зарядить до половины всего за 15 мин.





Компания ранее обещала ускорить работу над процессорами, которые будут быстрее заряжать смартфоны. Qualcomm публично представила инновационный процессор – это платформа Snapdragon 712, ставшая преемником другой системы Snapdragon 710, которая была создана в прошлом году. Новый процессор является более производительным на 10%.

Snapdragon 712 должен войти в комплектацию игровых смартфонов среднего уровня. При этом однокристальная платформа должна отлично справиться с требованиями, которые предъявляют геймеры своим устройствам. Основой Snapdragon 712 является 10-нанометровый технопроцесс FinFET с 8-ядерным Kryo 360. Чипсет работает на частоте 2,3 ГГц. Разработчик не стал менять графическую систему, в комплектации с Snapdragon 710 будет идти и Adreno 616.





Кроме поддержки Quick Charge 4+, процессор Snapdragon 712 отличается от своих «родственников» другими характеристиками: увеличения частоты действия процессорных ядер, улучшенная передача звука через Bluetooth с использованием TrueWireless Stereo Plus и др.