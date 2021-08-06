Невидимая селфи-камера Oppo под экраном

Производители смартфонов продолжают оспаривать статус-кво того, где должны быть размещены селфи-камеры, и, похоже, некоторые из них стремятся сделать их невидимыми. В то время как мы уже видели реализацию камеры под дисплеем, последняя итерация Oppo, похоже, сделала значительный скачок с точки зрения… невидимости.





Вместо предыдущих подходов, которые размещали меньшее количество пикселей прямо над камерой (обычно это делалось для того, чтобы пропускать больше света), Oppo уменьшила размер самих пикселей. Это гарантирует, что плотность пикселей не пострадает и останется на одном уровне с остальной частью дисплея, на уровне 400 ppi. Компания уверена в своем создании, чтобы поделиться примером того, как видимая (или невидимая) камера будет выглядеть на белом фоне.





Oppo, с помощью новых алгоритмов искусственного интеллекта, также утверждает, что улучшила качество изображений, сделанных с помощью селфи-камеры. Компания поделилась несколькими образцами изображений, и они действительно выглядят немного лучше по сравнению с предыдущими итерациями. Однако здесь не на чем основывать твердое мнение.





Если вы надеялись заиметь такой телефон, то есть некоторые плохие новости для вас. Oppo не предоставила никакой информации о том, выпустит ли она эту технологию на коммерчески доступном смартфоне.