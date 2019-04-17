Apple против Qualcomm: борьба продолжается

Кажется, что противостояние между двумя крупнейшими компаниями перешло на стадию долгоиграющего криминального сериала. Несмотря на действующее сотрудничество, между Apple и Qualcomm 15 апреля стартовало новое судебное разбирательство. На этот раз присяжные будут разбираться в деле незаконного лицензирования авторских прав в Сан-Диего. В качестве ответчика теперь выступает поставщик чипов Qualcomm.





Как утверждают юристы Apple, своей деятельностью Qualcomm нарушает условия оформления патентов, и поэтому компания должна заплатить $27 миллиардов за причиненный ущерб. В свою очередь Qualcomm предъявил встречный иск Apple на сумму $15 миллиардов, американская компания обвиняется в незаконном использовании патентов. Если стороны проиграют свои суды, Apple все равно останется в выигрыше.

Напомним, свой иск Apple подала в 2017 г. Он связан с производством и поставками модемных чипов, соединяющие iPhone с другими беспроводными сетями. Qualcomm за два года смогла несколько раз получить запрет на продажу iPhone со своими чипами.





Победа Apple в этих судебных разбирательствах имеет огромное значение, ведь она стремится не только получить компенсацию от Qualcomm, а также право продавать свои айфоны без выплаты роялти производителю чипов. Если американская компания проиграет, то потеряет деньги. Для Qualcomm проигрыш станет настоящим ударом, так как она потеряет право на единоличную продажу чипов по 130 тыс. патентам, естественно, она потеряет больше денег, чем американская компания. Предполагается, что на данном этапе шансов на победу больше у яблочников.

Согласно требованиям Qualcomm, стороны должны подписать специальный документ, разрешающий использование своих патентов, чтобы поставлять производителю айфонов микросхемы. Apple которую поддерживает большинство производителей смартфонов. Они выступают против политики Qualcomm — «без разрешения — нет и чипов». По сути, производителям придется заплатить за чипы два раза: за получение разрешения и за поставки.