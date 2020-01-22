Засветился смартфон OPPO Reno3 Pro

Произошла первая утечка данных грядущего китайского смартфона OPPO Reno3 Pro. Новая модель может стать хорошей альтернативой моделям Reno3 5G OPPO. Смартфон OPPO Reno3 Pro будет работать в сети LTE.





Некоторые особенности телефона уже рассекречены. Компания OPPO признана в Китае восходящей звездой в индустрии. OPPO уже успешно анонсировала аппараты Reno3 5G и Reno3 5G Pro в декабре.

Теперь китайский производитель готовится показать ещё одного члена в семье моделей Reno3. Новый телефон Reno3 Pro ориентирован на пользователей, которые покупают телефоны в среднем сегменте.

Технические возможности OPPO Reno3 5G Pro: 6,4-дюймовый экран с разрешением 2400х1080 пикселей, Full HD + с AMOLED, процессор Snapdragon 765G на 7-нм мобильной платформе, графика Adreno 620 GPU, версии памяти: 8 ГБ LPDDR4X RAM, 128 ГБ или 12 ГБ ОЗУ LPDDR4X и 256 ГБ. Поддерживаются интерфейсы Android 10 и ColorOS 7, а также двойная сим-карта.

Мультимедийная начинка смартфона: 48-мегапиксельная основная камера с датчиком Sony IMX586, камеры 8 и 13 Мп, а также монохромная черно-белая камера 2 Мп. Есть и 32-мегапиксельная фронтальная камера, экранный датчик отпечатков и 3,5-мм аудиоразъём. Поддерживается технология звука Dolby Atmos.

Телефон работает от аккумулятора 4020 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт VOOC 4.

Размеры телефона: 159,4х72,4х7,7 мм и с весом 172 г.