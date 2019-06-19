Xiaomi готовит специальный смартфон для женщин

В компании рассказывают, что новый смартфон будет «самым красивым» в истории Xiaomi. Не так давно производитель подписал генеральное соглашение с другим производителем смартфонов Meitu стороны начали совместную работу. Видимо, партнеры готовы представить свой первый совместный аппарат — женский смартфон.





Xiaomi использовала специальное обозначение для будущего устройства. Это стало традицией давать характерные имена будущим новинкам, там, инженеры дали имя новому флагману Mi 9 «боевой ангел». Для женского аппарата, естественно, не подойдет брутальное или обычное наименование. Поэтому первый телефон Xiaomi для прекрасной половине человечества получил красивое название – «маленькая фея».

Однако до настоящего момента разработчики не раскрывают технические и функциональные характеристики «самого красивого смартфона Xiaomi». Несмотря на то, что телефон для дам, он получает поддержку технологии искусственного интеллекта.

Также стало известно, что компания Xiaomi перебирается в обновленный офисный комплекс, который состоит из 8 зданий, общая площадь новой штаб-квартиры составляет 210 тыс. кв.м. В соцсетях уже появилось фото нового комплекса. Таким образом, у этого китайского производителя дела идут намного лучше, чем у Huawei.



