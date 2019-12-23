Смартфоны Apple и Samsung объявлены опасными для здоровья

Очень скоро смартфоны Apple и Samsung могут столкнуться с большими проблемами. Исследовательская лаборатория Федеральной комиссии по связи США (FCC) составила специальный доклад, который испортит удовольствие многим поклонникам смартфонов.





Люди постоянно выражают беспокойство относительно излучения, которое исходит от современных телефонов. Как оказалось, показатели SAR (уровень излучения) выше установленного предела в телефонах Apple и Samsung, так норма составляет 1,5 Вт / кг, а у этих телефонах он показал 2 Вт / кг.

Таким образом, телефоны Apple и Samsung существенно превышают установленные в США пределы излучения. По результатам лаборатории американская юридическая фирма FeganScott готова предъявить иск на производителей с формулировкой «угроза здоровью потребителей».

В заявлении говорится, владельцы этих смартфонов заслуживают знать, что уровень радиочастот от смартфонов Apple и Samsung могут быть небезопасными для их здоровья. Эти телефоны не должны касаться кожи человека и их нужно использовать подольше от тела.

Сами производители утверждают, что смартфоны Apple и Samsung не представляют опасности для пользователей. В федеральном отчёте в качестве самых опасных телефонов указаны следующие телефоны:

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone XR

Samsung Galaxy S8

Galaxy S9

Galaxy S10.