Обновленный смартфон OPPO Reno 3 Pro 5G

Китайский производитель показал свой самый амбициозный телефон грядущего поколения. OPPO Reno 3 Pro 5G собрал в себе важные разработки компании. Новый аппарат ждет своего официального анонсирования уже в декабре.





Смартфон будет оснащен процессором Snapdragon 765 следующего поколения. Вся серия Reno 3 будет использовать этот чипсет. Очень скоро OPPO готовит это объявление, а модель Pro в этой серии будет поддерживать технологию 5G. Кроме того, OPPO сделает свой Reno 3 Pro 5G самым тонким телефоном с 5G в мире.

Основные особенности OPPO Reno 3 Pro 5G: 6,5-дюймовый Full HD + OLED дисплей с частотой обновления 90 Гц. Под экраном будет размещен сканер отпечатков пальцев. Объём памяти телефона составляет 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ROM.

Смартфон оснащен четырехмодульной задней камерой: 48, 12, 8 и 2 Мп с поддержкой захвата видео 4K и HDR 10. Reno 3 Pro 5G работает от аккумулятора 4025 мАч с опцией быстрой зарядки 30 Вт.

Две модели из новой серии Reno 3 Pro 5G и Reno 3 имеют одинаковую конструкцию.