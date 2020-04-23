Обзор Apple iPad Pro (2020)

Новейший планшет Apple — это самый мощный и многофункциональный iPad на сегодняшний день. Также отлично подходит для просмотра сериалов на самоизоляции.

За

О, это лучший iPad, который вы можете заполучить. Камеры и микрофоны улучшены, время автономной работы отличное. Использование трекпада с iPad-это весело. Кроме того, это первый iPad с лидаром… хотя на самом деле вам это не нужно.

Против

Вы можете получить более ранний iPad, все ещё чертовски хороший, за гораздо меньшую сумму. До сих пор не удается сделать портретные снимки с помощью камеры заднего вида. ”Волшебная" клавиатуру еще не купить.

Я нехотя взялся за обзор нового iPad. Не потому что это плохой iPad. Технологически это лучший iPad, который вы можете купить. Это iPad Pro, с идеальным дисплеем, сверхбыстрым процессором и камерами, которые были улучшены с последнего iPad. Новый iPad даже оснащен лидарным сканером — технологией дистанционного зондирования, которая обычно используется в самолетах, картографических аппаратах и самоуправляемых автомобилях. Теперь, ради AR-приложений, которые Apple искренне пытается протолкнуть, лидар разместили в планшете.

Что самое сложное в этом iPad, так это поместить его в реальность. Тем более сейчас. Трудно сказать, стоит ли кому-то тратить 800 долларов (ipad pro 11 2020 купить можно и за 1650 долларов за большую, полностью прокачанную версию без аксессуаров) на планшет в то время, когда мир трещит по швам, и конца ему не видно. Я не драматизирую, и я не могу принять это решение о покупке от имени кого-либо еще в данный момент. Apple поставила новый iPad Pro в разгар глобальной пандемии и на пороге впечатляющего экономического спада.

Возможно, этому есть объяснение: много месяцев назад Apple начала разрабатывать этот продукт, и он появился, несмотря на более поздние сбои в глобальных цепочках поставок. Если Apple сможет каким-то образом настроить пути доставки, это означает, что в будущем также появятся новые iPad. Кто знает, как выглядит это будущее… но там, скорее всего, будет iPad. Вы даже можете сказать, что это ужасное сейчас самое подходящее время, чтобы заказать iPad, в то время как многие люди находятся в изоляции.

За последние пару месяцев все изменилось очень быстро, а за последние пару недель-еще быстрее, и это невозможно игнорировать. Этот продукт не существует в вакууме. Так же, как мои предыдущие обзоры были отпечатком другого времени, этот обзор iPad является призмой в эпоху Covid-19. Я надеюсь, что когда-нибудь в ближайшем будущем все снова изменится, и к лучшему. А пока я уверен, что некоторые из вас хотели бы знать, стоит ли покупать новый iPad Pro, и я хочу помочь с этим, так что давайте начнем.





Новый iPad Pro поставляется в двух размерах: один с диагональю 11 дюймов, а другой-с диагональю 12,9 дюйма.

До этого периода обзора я использовал 11-дюймовый iPad Pro с 2018 года, и он мне очень нравится. 12,9-дюймовый, который я теперь взял для обзора кажется массивным по сравнению с моим, но также удивительно легким, учитывая его больший размер. В материальном плане он выглядит и чувствует себя так же: новый планшет имеет алюминиевый корпус, а его яркий дисплей “liquid retina” имеет такое же разрешение, плотность пикселей, частоту обновления и функцию смены тона, как и предыдущая модель iPad Pro. Все кнопки находятся в одном и том же месте, и у него есть та же камера FaceID, что и раньше. Как и раньше, я почему-то всегда прикрываю эту камеру, когда держу в руках iPad.

Как и на последний iPad Pro, цены на этот стартуют с $799 за 11-дюймовую модель со 128 гигабайтами памяти. Устройство в моих руках имеет 12,9 дюймов в диагонали с 1 терабайтом внутренней памяти и модулем связи. Эта конфигурация стоит $1650 (приблизительно 125000 р. на момент написания статьи). Добавьте Apple Pencil ($129) и Smart Keyboard ($199), и вы приблизитесь к $2000. Apple также представила новую вспомогательную клавиатуру для iPad с регулируемыми углами обзора, портом USB-C и трекпадом. Но она не будет доступна для покупки по крайней мере в течение нескольких месяцев, внутренним по причинам Apple.

Однако теперь вы можете использовать внешний трекпад или мышку вместе с iPad, что действительно положительно повлияет на ваш опыт. Но сначала стоит отметить начинку и камеры нового iPad Pro, потому что именно там этот планшет наиболее усовершенствован.

Apple рекламирует свой новый A12Z Bionic чип (а не “X”, который она прикрепила к названию более ранних чипов iPad Pro). Он построен на архитектуре чипа, аналогичной той, что была найдена в A12, пользовательском чипсете Apple, представленном в 2018 году. Он имеет восьмиядерный процессор и восьмиядерный графический процессор, а также то, что Apple называет более производительными контроллерами и улучшенной тепловой архитектурой. Все это означает, что вы должны быть в состоянии лучше запускать приложения с интенсивной графикой и длительнее, без чрезмерного нагрева iPad.

Он очень быстрый. IPad Pro быстро загружал приложения и устанавливал игры, легко переключался между задачами и не заикался во время игры или видеозвонков. И конечно, более эффективный процессор хорош для аккумулятора. Apple делает почти то же самое заявление о времени автономной работы, что и всегда с iPad, а это около 10 часов. Я пользовался 12,9-дюймовым iPad Pro включенным и выключенным все выходные, и он выдержал два дня и три ночи на одной зарядке. В пятницу вечером я прочитал книгу, в субботу вечером транслировал фильм с iPad Pro на мой Apple TV, использовал его для видеоконференций Zoom и транслировал несколько видеороликов. В понедельник он наконец достиг 20-процентной точки разряда батареи.

Задние камеры iPad Pro также улучшены. Последний iPad Pro имел одну заднюю камеру; этот имеет две камеры — с широким и сверхшироким углом. Фотографии цветов на снимках с iPad Pro 2020 года, выглядели немного более яркими, чем фотографии, которые я сделал на старом iPad. Сверхширокий вариант-это приятный момент. К сожалению, iPad по-прежнему не позволяет вам делать фотографии в портретном стиле на тыльную камеру, только портретные селфи.





Новые микрофоны «студийного качества» записывают заметно лучший звук, захватывая гораздо более полную версию моего голоса, когда я разговаривал с камерой iPad, и снижая окружающие звуки, такие как шум ветра.

IPad Pro 2020 года включает в себя лидар, который использует импульсы света, чтобы помочь аппаратному обеспечению лучше интерпретировать глубину и понимать местоположение и положение. Предполагается, что это будет особенно полезно в приложениях дополненной реальности. Однако после использования приложений с функциями AR, таких как Wayfair (чтобы посмотреть на виртуальный диван, который я почти наверняка не куплю) и JigSpace (обучающее приложение, которое показало мне, среди прочего, как работает замок внутри), я не уверен, что это законченные варианты использования лидара на потребительском устройстве. Я не заметил разницы между тем, как эти приложения работают на iPad Pro 2018 года и новой модели 2020 года.

Одна из самых восхитительных новых функций нового iPad Pro связана с его программным обеспечением, а не с аппаратным обеспечением. Новая операционная система iPadOS (вариант iOS, который будет работать на iPad, начиная с iPad Air 2 и iPad Mini 4) поддерживает трекпад и мышь. Я использовал новый iPad с трекпадом Apple Magic стоимостью 129 долларов. Курсор появляется в виде пузырька на экране, а также в виде вертикальной линии при прокрутке текста. Те же жесты, которые работают на экране iPad, также работают и на трэкпаде; проведя вверх тремя пальцами, вы увидите все ваши открытые приложения, а свайпом двумя пальцами в сторону вы можете перемещаться по экрану. Казуальные игры и приложения также были намного приятнее использовать с трекпадом.





Эта поддержка трекпада и мыши толкает iPad Pro еще ближе к ”компьютерной" территории. Но об этом мы поговорим позже. Несмотря на то, что я использовал iPad в течение последних шести дней, было много вещей, которые я не мог проверить — например, как микрофоны работают в переполненной, шумной среде или как хорошо сверхширокая задняя камера захватывает фотографии больших групп друзей. Я не сидел и не работал из кофейни, я не мог путешествовать с iPad в поезде или самолете, чтобы дать ему хороший тест на коленях или посмотреть, как он справляется, когда его прижимают к спинке сиденья. Я быстро перестал интересоваться AR apps в пределах моей маленькой квартиры.

Заключение

Если бы вы или кто-то из ваших знакомых действительно могли бы использовать iPad прямо сейчас, когда мы не можем общаться и все еще пытаемся поддерживать связь друг с другом, я бы вас не винил. Я рад, что у меня дома есть айпад. Это один из немногих элементов хрупкого разделения между работой и домом — переход от одного вида экрана к другому в конце дня. Но вы должны знать, что вы также можете найти гораздо более дешевый вариант, который все равно будет хорошо работать. Я бы рекомендовал 10,2-дюймовый iPad, который поддерживает Pencil и Smart Keyboard, работающем на чипе A10 fusion с 128 гигабайтами памяти и за цену всего 429 долларов. Ваши дети все еще могут играть в игры на этом устройстве, хотя это относительно скромный объем памяти, и вы также можете читать книги, транслировать фильмы и видео-чат с семьей на этом iPad.

То, что Apple предлагает с этим новым iPad Pro, — это негласное е заверение, что технология идет вперед. Это один из способов истолковать его. Другой способ взглянуть на него заключается в том, что Apple продает очень впечатляющий, очень дорогой iPad в то время, когда человечество столкнулось с чем-то вроде перезагрузки, когда то, что мы ставим во главу угла в нашей жизни, должно было стать более острым фокусом. В таком случае оставайтесь спокойными: это всего лишь iPad.