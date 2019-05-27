Qualcomm начала поставки процессора Snapdragon 665

Первый телефон с однокристальной Snapdragon 665 ожидается уже 30 мая. Новый чипсет ранее показали с процессорами Snapdragon 730 и 730G. Теперь анонсирован выход первого смартфона на базе новой однокристальной системы.





Данную новость обнародовал известный инсайдер Судханшу Амбхоре. Специалист по утечкам из Индии опубликовал в Twitter сообщение о том, что первый смартфон с Snapdragon 665 покажут через 3-4 дня.

Однако инсайдер не стал уточнять ни название производителя, ни модель смартфона. Эксперты предполагают, что этот процессор может появиться в линейке аппаратов Meizu. Именно 30 мая ожидается официальное мероприятие китайской компании, которая обещает показать свой новый смартфон Meizu 16X. Хотя согласно утечкам, данная модель будет оснащена однокристальной платформой Snapdragon 712.

Новый Meizu 16Xs получил 6,2-дюймовый дисплей с вырезом, тройную оптическую систему и аккумулятор 4000 мАч. Дисплей будет занимать более 86% площади передней панели аппарата. Эту модель уже записали в конкуренты нашумевшему Redmi K20.





Объем памяти LPDDR4X составляет 6 ГБ, а встроенная флэш-память – 64/128 ГБ. В смартфоне поддерживаются прошивки Android 9 и FlyMe. Аппарат облачен в металлический корпус со стеклом, который укрывает обе панели. Модель выходит только в черной оболочке. Параметры смартфона – 152х74,4х8,35 мм с весом 162 г.

