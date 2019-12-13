Глава AppleТим Как отвечает критикам

Критики индустрии говорят, что флагманские смартфоны сегодня предлагают незначительные обновления по сравнению с предшественниками. Не соглашается с этими заключениями Тим Кук — Генеральный директор Apple, поставщик айфонов.





Он не считает, что производство мобильных телефонов находится в своем пике. Тим Кук уверяет, что индустрия ещё не дошла до своего максимального достижения и время пика придется ждать ещё длительное время.

Со дня первого появления iPhone на рынке прошло всего 12 лет, Кук сравнил главный яблочный продукт с 12-летним ребенком и до взросления еще есть время. Напомним, Тим Кук заявляет это в тот момент, когда наблюдается снижение продаж iPhone во многих странах. По мнению аналитиков, спад продаж объясняется тем, что многие флагманы могут предложить своим пользователям незначительные улучшения, что не позволяет поставщикам продвигать свой товар на рынке в значительном объёме. Как правило, производителям нужно обновлять свои смартфоны постоянно, чтобы поддерживать интерес к смартфонам.

На данный момент американские разработчики работают над созданием iPhone 12 – этот коммуникатор будет иметь поддержку 5G. Кроме того, будет развиваться линейка бюджетных телефонов – в будущем году ожидается второй представитель iPhone SE.