Напряженность вокруг Huawei в Америке усиливается

Возможно, компания Huawei будет вынуждена сдаться в американо-китайской войне. Экономическое противостояние между Соединенными Штатами и Китаем уникально тем фактом, что пока победителя в этой войне нет – стороны подрывают экономику друг друга с одинаковым «успехом».





Президент Дональд Трамп уже запретил использование китайских брендов в общественных местах по всей стране, покупателям советует не приобретать китайские товары. Вчера Трамп подписал указ о том, что китайские компании не могут принимать участие в бизнесе 5G. Это решение лидера США может серьезно повлиять на всю мобильную экосистему в глобальном масштабе. До сих пор компания Huawei как в США, так и на мировом уровне считалась лидером по поставкам оборудования для 5G. Решение президента Трампа о создании инфраструктуры 5G без Huawei приведет к потере денег и времени.

От сотрудничества с Huawei уже отказались Google, Intel, Qualcomm и Broadcom, которые не хотят испытывать трудности на американском рынке. В Huawei пока создан трехмесячный запас комплектующих, которые поступают от партнеров. Но все же внесение компании в американский черный список приведет к тому, что Huawei не сможет в ближайшее время заказывать у сторонних производителей прошивки, процессоры, чипы, однокристальные платформы и модемы.

Крупнейшие участники полупроводникового бизнеса уведомили компанию Huawei о том, что они приостановили сотрудничество с ней «до дальнейшего уведомления».

Пока не очень ясно, когда холодная война между США и Китаем может закончиться. Конечно, Huawei на данный момент второй мировой производитель смартфонов и лидер по поставкам коммуникационного оборудования с огромным аккумулированным ресурсом. Поэтому у Huawei пока есть время и запасы необходимых компонентов, чтобы продолжить свою работу. Однако политика США по дискриминации неугодных стран и компаний может затянуться. Вот тогда у китайской компании появятся настоящие проблемы, которые затронут и всю мобильную индустрию.





По этому поводу Huawei сделала следующее заявление: «Лидер технологий 5G – компания Huawei готова и хочет работать с США. Запрещение Huawei вести бизнес в Соединенных Штатах не сделает штаты более защищенными или сильными, напротив, в стране будут использоваться более низкие и дорогие стандарты 5G».

