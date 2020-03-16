Apple закрывает свои магазины во всех странах

Работу продолжают только магазины компании в Китае. О закрытии магазинов компании сделал заявление Тим Кук на официальном сайте Apple. Он написал, что зарываются магазины по всему миру. Торговые предприятия Apple не будут работать пока до 27 марта – причина распространение коронавируса COVID-19.



Хотя исключением является Китай, где удалось в настоящий момент взять под контроль распространение опасного вируса. Все работники компании в офисах переходят на гибкий график посещения работы. При этом они будут получать заработную плату по почасовой оплате. На данный момент продукцию Apple можно заказывать на сайтах онлайн-магазинов, а также через приложение Apple Store.

Глава компании поделился с «семьей Apple» о том, что решение о закрытии является неизбежным. По мнению Кука, компания Apple должна была быть первой в этом и показать пример другим компаниям. Он отметил, что компания уделяет большое внимание здоровью своих пользователей и работников, такое решение стало ожидаемым.

Американская компания регулярно оказывает помощь в борьбе с коронавирусом, она уже перечислила $15 миллионов на борьбу с вирусом и на лечение заболевших. Так как во многих регионах не хватает специальных аппаратов искусственной вентиляции легких. В своем заявлении глава компании выразил благодарность своей команде и китайским компаниям за помощь в восстановлении поставок товаров компании Apple.





Ранее Тим Кук рассказал, что Apple перевела на дистанционную работу своих сотрудников, которые могут работать дома без посещения офиса. Работники, которым необходимо работать в офисе, должны максимизировать межличностное пространство. Также сейчас в офисах часто и более усердно убираются все помещения для снижения вероятности заражения коронавирусом. Все помещения в офисах уже оборудуют устройствами для отслеживания температуры работников и проводятся их медосмотр.

Тим Кук написал: «Сегодняшний день полон трудностей, но мы должны оказаться на высоте положения. Поскольку дело наше беспрецедентно, беспрецедентными должны быть наши мысли, беспрецедентными должны быть наши действия». Это были слова Авраама Линкольна — 16-го президента США.

