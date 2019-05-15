Компании Huawei и Samsung завершают споры

Вслед за компаниями Apple и Qualcomm другие ведущие технологические гиганты стараются уладить все свои спорные вопросы, которые должны были привести стороны в судебные инстанции. Как известно, Apple и Qualcomm подписали шестилетнее соглашение, так называемый «кросс-патентный» договор между компаниями является итогом этого долгоиграющего судебного «сериала». Теперь Huawei и Samsung последовали примеру Apple и Qualcomm, сообщает телеканал CCTV.





Напомним, Китай с 2011 года подает в различные суды иски против патентных нарушений со стороны южнокорейского производителя. Стороны судятся в более 40 странах. Почти 8 лет компании Samsung и Huawei вели безрезультатные переговоры относительно патентного перекрестного лицензирования, но так и не достигли ни малейшего прогресса в ходе этих разбирательств.

В 2018 году в Народном суде Шэньчжэня принято решение, что южнокорейская компания нарушила два китайских патента при производстве своих смартфонов 4G в Китае. Тогда суд постановил, что компания Samsung должна заплатить компенсацию за нарушения двух патентов Huawei. В этом году Апелляционный высший суд Гуандун смог примерить стороны. Хотя ни суд, ни компании не стали раскрывать, на каких условиях был достигнут компромисс. По результатам данного мирового соглашения стороны должны также завершить все свои споры в других странах.





Напомним, сейчас также обостряется спор между китайскими компаниями Huawei и Qualcomm, которая на данный момент готовится подать иск против Huawei. По заявление юристов компании по производству процессоров, Qualcomm по условиям соглашения с Apple, должна решить несколько спорных патентов с Huawei. Однако стороны пока не обращались в суд, по слухам, они договорились сами и согласно сообщениям инсайдеров, сейчас переговоры между этими двумя компаниями достигли финальной стадии.