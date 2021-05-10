Приложение от ВТБ-банка

Банковские приложения в последние годы пользуются действительно большой популярностью, которая совершенно оправдана. Например, если скачать ВТБ онлайн бесплатно на телефон, можно получить доступ к банковским услугам из любого места, где есть интернет.

Преимущества приложения от ВТБ

Этот известный в России банк сам по себе пользуется большой популярностью у клиентов, а приложение делает работу с ним еще более удобной. Что оно предлагает?

Разнообразные варианты оплаты — от пополнения счета своего и не-своего телефона, до оплаты коммунальных услуг и любых штрафов. При этом постоянные платежи делаются на автоматической основе. Переводы, в том числе носящие международный характер. Работа со стриминговыми сервисами, электронными кошельками и тому подобным.

И все это можно делать всего несколькими прикосновениями к экрану смартфона, что действительно очень и очень удобно.

Кроме того, если пользователю срочно требуется найти банкомат или ближайшее отделение ВТБ, это не составит никакого труда: в приложении реализована интерактивная карта, которая позволяет сделать это быстро и без проблем.

Авторизация в приложении совершенно безопасна — сделать это можно либо по коду доступа, либо по отпечатку пальца, либо по коду доступа. В любом случае пользователь может не переживать о том, что его личные данные каким-либо образом попадут к третьему лицу, потому что этого гарантировано не произойдет.

Кстати, некоторые возможности приложения доступны без авторизации в системе: можно найти объекты банка на карте, сделать перевод и ознакомиться с курсами валют, установленными Банком ВТБ.

Почему приложение от ВТБ — это удобно

Потому что в нем, кроме прочего, доступны сервисы от партнеров, присоединившихся к лайфстайл-платформе: такси, покупка билетов, доставка еды, бронирование в ресторанах, финансовые и прочие услуги. Банком обеспечена максимальная доступность всех сервисных продуктов в онлайне-режиме 24/7, то есть клиенту практически незачем посещать отделения — ему по факту достаточно просто установить себе приложение и работать уже с ним. По сути, это полноценный банк в телефоне и планшете.

Приложение позволяет удобно отслеживать расходы, переводы несложные и приходят достаточно быстро. Запустив приложение, клиент сможет сразу увидеть весь свой баланс, в том числе бонусы, собственные и кредитные средства.

Внедрена дополнительная защита от социнженерии, расширен контроль за удаленным управлением устройствами клиентов, выявление и блокировка фишинга происходит в рекордно короткие сроки — все это делает использование приложения максимально безопасным и комфортным для клиентов.