Создан специальный 5G-модем для Apple

Похоже, между компаниями Apple и Qualcomm произошло перемирие, временное или на длительное время оно – покажет время. Qualcomm предложила американской компании свой 5G-модем. Кстати, новости о процессоре X60 появлялись и ранее, теперь подтвердилось, что модем для сетей нового поколения создан специально для Apple.





Известно, что процессор Snapdragon X60 будет иметь более компактные габариты, чем Snapdragon X55. Хотя новый модем будет производительнее, по другим показателям процессор X60 почти не отличается от предшественника. По размеру новый процессор Qualcomm отлично подойдет для самых тонких телефонов Apple. Однако стороны не уточняют, когда новый модем появится в iPhone.

Эксперты отмечают, что у компании Apple на данный момент есть все необходимое для выпуска телефонов с 5G модемом, однако в компании не обещают, что такой iPhone появится в этом году.

Необходимые компоненты для Snapdragon X60 будет поставлять завод TSMC, они будут производиться по 5-нм технологии. Именно эта компания впервые применила эту технологию в производственных условиях. По утверждению разработчиков Qualcomm, их новый модем X60 является идеальным решением для работы в 5G-сетях, он 1,5 раза эффективнее 5-10 раз, чем сегодня созданные модемы для сетей нового поколения.

Ранее Apple работала над собственным антенным блоком, даже купила для этого компанию по созданию мобильных модемов у Intel. К сожалению, пока этот проект не показал свою успешность, хотя работы стартовали хорошо. Сначала был предложен антенный mmWave-модуль QTM525, который должен был работать в связке с Snapdragon X50/X55. Инженеры Apple столкнулись с проблемой при решении совместимости антенны с корпусом всех моделей линейки новых iPhone 12. Тогда они решили создать свой антенный модуль, но пока новостей в этом направлении нет.





Поэтому можно сказать, что компания Qualcomm почти является монополистом на рынке модемов. Хотя есть и другие разработчики 5G-модемов. Несмотря на этой компанию Qualcomm неоднократно обвиняли в захвате рынка: и власти США и Евросоюз несколько раз штрафовали компанию за это. Например, сегодня комиссия Евросоюза рассматривает новое обвинение о монополизме Qualcomm на рынке модемов 5G.

Свой 5G-модем предлагают компании Broadcom, Qorvo и Skyworks Solutions, но крупнейшие производители телефонов предпочитают заказывать модемы только у Qualcomm. В 2018 году сингапурская Broadcom даже хотела купить компанию Qualcomm за $117 млрд. Однако эту сделку не одобрили Комитет по иностранным инвестициям казначейства США. Компании Qualcomm остается платить штрафы по решению властей США и ЕС.