Замена аккумулятора в Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Спасти хороший смартфон, если он быстро разряжается можно простой заменой аккумуляторной батареи. Эта процедура все равно рано или поздно будет необходима, если вы не готовы покупать новый гаджет. Но, в любом ремонте есть свои сложности. Например, у Redmi Note 8 Pro задняя панель стеклянная, следовательно, очень хрупкая и может повредиться при открытии.

В этой инструкции описана процедура замены аккумулятора, и, помимо инструментов необходимо иметь качественную и подходящую запчасть. В Redmi Note 8 Pro установлена батарея типа Li-ion на 4500 mah. Значит, берем такую же.

Я призываю не проводить ремонт без должного опыта, инструментов и навыков. Статья информативная.

Какие будут нужны инструменты:

Лопатка из пластика, из металла.

Плоская широкая лопатка.

Пластиковые Вскрыватели.

Фен.

Пинцет.

Присоска.

Отвертка PH00.

Скотч двухсторонний.

Спирт.

Аккумулятор на Xiaomi.

ШАГ 1 – Сначала выключаем смартфон

Зажмите кнопку питания до момента пока появится меню. Нажмите на «Выключение» и подождите, пока экран полностью станет черным.

ШАГ 2 – Теперь открываем заднюю крышку

Используйте фен. Помните, что задняя панель стеклянная и хрупкая. Будьте аккуратны, потратьте больше времени на открытие.

(Если случилось так, что вы ее деформировали, или же она была сломана ранее, установите новую заднюю крышку на Xiaomi.)

Подготовьте поверхность, удалите пыль, которая может поцарапать экран. Или положите смартфон на мягкую поверхность. Равномерно прогревайте края крышки феном, уделите больше внимания области у камеры, там она приклеена более прочно.

Помните, что открытие устройства автоматически аннулирует гарантию.

Как только прогреете все края – поместите присоску на нижний край задней панели. Начните тянуть ее на себя, чтобы появилось отверстие между крышкой и устройством. Чтобы увеличить зазор – поместите в него пластиковый инструмент для открытия Вскрыватель.

Проведите вставленной отмычкой по краям, и в получившиеся отверстия вставьте другие вскрыватели. Как клей отойдет везде, вы сможете снять заднюю крышку.

Подготовьте место для хранения крышки, оно должно быть чистым и не содержать частичек пыли, которые могут поцарапать стеклянную панель.

ШАГ 3 – Снимаем пластиковый защитный колпачок

Под маленькой пластиковой крышкой находится датчик отпечатка пальцев, который нужно отключить. Для этого снимаем защитный колпачок с помощью лопатки.

ШАГ 4 – Отключение датчика пальцев

Вместе с датчиком нужно будет вытащить крышку объектива на камере, так как датчик в нее встроен.

Лопаткой отсоедините разъем датчика отпечатка пальцев. Далее поместите плоскую лопатку под крышку объектива и аккуратно приподнимите. Отсоедините блок датчика и крышки пинцетом. Отложите в сторону.

ШАГ 5 – Снятие крышки материнской платы

Открутите 10 винтов на крышке, которая фиксируется винтами и клейкой лентой на аккумуляторе/ Отсоедините клейкую черную ленту от батареи. Поднимите крышку лопаткой и извлеките из устройства.

ШАГ 6 – Отсоединение разъемов материнской платы

Сначала отключите разъем аккумулятора. Это нужно, чтобы избежать короткого замыкания. Далее, отключите разъем от дисплея и гибкий шлейф.

ШАГ 7 – Снятие крышки с платы зарядки

Открутите 7 винтов на крышке. Отложите их в сторону. Не держите винты из разных шагов вместе. Используя пинцет, снимите крышку.

ШАГ 8 – Снимаем динамик

Модуль динамика находится около платы зарядки. Прикреплен к АКБ липкой лентой.

Снимите липкую ленту с аккумулятора. Далее просто извлеките динамик. Используйте пинцет.

ШАГ 9 – Снимаем плату зарядки

Отсоедините разъем шлейфа плоской лопаткой. Далее, отсоедините антенный разъем. Используйте пинцет. Выкрутите винт на плате. Уберите в сторону. Не кладите к другим винтам. Вытащите плату зарядки, поддев ее лопаткой.

ШАГ 10 – Снятие вибромотора

Чтобы отсоединение разъема было проще – прогрейте его феном.

Аккуратно отключите разъем вибромотора, приподняв его с помощью пинцета. Вытащите вибромотор и уберите в сторону.

ШАГ 11 – Снятие аккумулятора

На батарее есть специальные язычки, за которые нужно потянуть, чтобы вытащить клейкие ленты из-под АКБ. Эти язычки закрыты черными наклейками. На этом шаге придерживайте аккумулятор рукой.

Удалите черные наклейки. С помощью пинцета вытягивайте липкие ленты, медленно накручивая их. Следите, чтобы ленты не порвались. Как только обе ленты будут извлечены, можно достать аккумулятор и подготовить к утилизации.

ШАГ 12 – Установка новой батареи

Сначала обезжирьте поверхность и прикрепите липкие ленты на заднюю сторону аккумулятора. (Если липких лент в комплекте не было, используйте двухсторонний скотч. Не забудьте оставить «язычки»). Поместите новую батарею в корпус и прижмите по всему периметру пальцами.

ШАГ 13 – Установка вибромотора обратно

Поместите вибромотор на свое место. Подключите разъем, плотно прижав к корпусу, чтобы он приклеился.

ШАГ 14 – Установка платы зарядки

Поместите плату на место в нижнюю часть устройства. Убедитесь, что выводы – для наушников и зарядки расположены на своих местах. Подключите антенну и гибкий шлейф. Прикрутите плату винтом.

ШАГ 15 – Установка динамика

Поместите динамик на свое место. Прикрепите клейкую ленту к аккумулятору.

ШАГ 16 — Вернуть крышку платы зарядки

Поместите крышку поверх платы и динамика, надавите на нее слегка, чтобы она встала на место. Закрутите 7 винтов.

ШАГ 17 – Подключить разъемы материнской платы

Первым необходимо подключить разъем гибкого шлейфа, соединяющий плату зарядки и материнскую. Потом разъем дисплея и самым последним разъем аккумулятора.

ШАГ 18 – Установить крышку на материнскую плату

Поместите крышку на материнскую плату и прижмите, чтобы она встала на свое место. Прижмите сначала с левой стороны, сверху и потом снизу. Так все три разъёма закрепятся в корпусе. Закрутите 10 винтов.

ШАГ 19 – Подключение датчика отпечатка пальцев

Поместите крышку объектива с датчиком на камеру. Прижмите ее пальцами, чтобы она снова приклеилась. Теперь, подключите разъем датчика.

ШАГ 20 – Установка пластикового колпачка

Поместите пластиковый колпачок на разъем датчика отпечатка пальцев. На крышке колпачка есть стрелка, которая должна быть направлена вверх и в сторону датчика. Надавите на колпачок пальцами, чтобы он встал на место.

ШАГ 21 – Установка задней крышки

Как правило остатков клея на крышке достаточно, чтобы присоединить ее обратно. Но для уверенности вы можете зачистить клей, обезжирить спиртом и приклеить новую клейкую рамку.

Поместите крышку на корпус и плотно прижмите. Размягчите новый клей феном, чтобы он крепче схватился. Помесите устройство под пресс – в виде книг или коробочки с инструментами. Будьте аккуратны, не поцарапайте заднюю панель.

Включите Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Проверьте, что все работает. Значит ремонт прошел успешно.