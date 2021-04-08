Замена аккумулятора в Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Спасти хороший смартфон, если он быстро разряжается можно простой заменой аккумуляторной батареи. Эта процедура все равно рано или поздно будет необходима, если вы не готовы покупать новый гаджет. Но, в любом ремонте есть свои сложности. Например, у Redmi Note 8 Pro задняя панель стеклянная, следовательно, очень хрупкая и может повредиться при открытии.
В этой инструкции описана процедура замены аккумулятора, и, помимо инструментов необходимо иметь качественную и подходящую запчасть. В Redmi Note 8 Pro установлена батарея типа Li-ion на 4500 mah. Значит, берем такую же.
Я призываю не проводить ремонт без должного опыта, инструментов и навыков. Статья информативная.
Какие будут нужны инструменты:
- Лопатка из пластика, из металла.
- Плоская широкая лопатка.
- Пластиковые Вскрыватели.
- Фен.
- Пинцет.
- Присоска.
- Отвертка PH00.
- Скотч двухсторонний.
- Спирт.
- Аккумулятор на Xiaomi.
ШАГ 1 – Сначала выключаем смартфон
- Зажмите кнопку питания до момента пока появится меню.
- Нажмите на «Выключение» и подождите, пока экран полностью станет черным.
ШАГ 2 – Теперь открываем заднюю крышку
Используйте фен. Помните, что задняя панель стеклянная и хрупкая. Будьте аккуратны, потратьте больше времени на открытие.
(Если случилось так, что вы ее деформировали, или же она была сломана ранее, установите новую заднюю крышку на Xiaomi.)
- Подготовьте поверхность, удалите пыль, которая может поцарапать экран. Или положите смартфон на мягкую поверхность.
- Равномерно прогревайте края крышки феном, уделите больше внимания области у камеры, там она приклеена более прочно.
Помните, что открытие устройства автоматически аннулирует гарантию.
- Как только прогреете все края – поместите присоску на нижний край задней панели. Начните тянуть ее на себя, чтобы появилось отверстие между крышкой и устройством.
- Чтобы увеличить зазор – поместите в него пластиковый инструмент для открытия Вскрыватель.
- Проведите вставленной отмычкой по краям, и в получившиеся отверстия вставьте другие вскрыватели.
- Как клей отойдет везде, вы сможете снять заднюю крышку.
Подготовьте место для хранения крышки, оно должно быть чистым и не содержать частичек пыли, которые могут поцарапать стеклянную панель.
ШАГ 3 – Снимаем пластиковый защитный колпачок
Под маленькой пластиковой крышкой находится датчик отпечатка пальцев, который нужно отключить. Для этого снимаем защитный колпачок с помощью лопатки.
ШАГ 4 – Отключение датчика пальцев
Вместе с датчиком нужно будет вытащить крышку объектива на камере, так как датчик в нее встроен.
- Лопаткой отсоедините разъем датчика отпечатка пальцев.
- Далее поместите плоскую лопатку под крышку объектива и аккуратно приподнимите.
- Отсоедините блок датчика и крышки пинцетом. Отложите в сторону.
ШАГ 5 – Снятие крышки материнской платы
- Открутите 10 винтов на крышке, которая фиксируется винтами и клейкой лентой на аккумуляторе/
- Отсоедините клейкую черную ленту от батареи.
- Поднимите крышку лопаткой и извлеките из устройства.
ШАГ 6 – Отсоединение разъемов материнской платы
- Сначала отключите разъем аккумулятора. Это нужно, чтобы избежать короткого замыкания.
- Далее, отключите разъем от дисплея и гибкий шлейф.
ШАГ 7 – Снятие крышки с платы зарядки
- Открутите 7 винтов на крышке. Отложите их в сторону. Не держите винты из разных шагов вместе.
- Используя пинцет, снимите крышку.
ШАГ 8 – Снимаем динамик
Модуль динамика находится около платы зарядки. Прикреплен к АКБ липкой лентой.
- Снимите липкую ленту с аккумулятора.
- Далее просто извлеките динамик. Используйте пинцет.
ШАГ 9 – Снимаем плату зарядки
- Отсоедините разъем шлейфа плоской лопаткой.
- Далее, отсоедините антенный разъем. Используйте пинцет.
- Выкрутите винт на плате. Уберите в сторону. Не кладите к другим винтам.
- Вытащите плату зарядки, поддев ее лопаткой.
ШАГ 10 – Снятие вибромотора
Чтобы отсоединение разъема было проще – прогрейте его феном.
- Аккуратно отключите разъем вибромотора, приподняв его с помощью пинцета.
- Вытащите вибромотор и уберите в сторону.
ШАГ 11 – Снятие аккумулятора
На батарее есть специальные язычки, за которые нужно потянуть, чтобы вытащить клейкие ленты из-под АКБ. Эти язычки закрыты черными наклейками. На этом шаге придерживайте аккумулятор рукой.
- Удалите черные наклейки.
- С помощью пинцета вытягивайте липкие ленты, медленно накручивая их. Следите, чтобы ленты не порвались.
- Как только обе ленты будут извлечены, можно достать аккумулятор и подготовить к утилизации.
ШАГ 12 – Установка новой батареи
- Сначала обезжирьте поверхность и прикрепите липкие ленты на заднюю сторону аккумулятора. (Если липких лент в комплекте не было, используйте двухсторонний скотч. Не забудьте оставить «язычки»).
- Поместите новую батарею в корпус и прижмите по всему периметру пальцами.
ШАГ 13 – Установка вибромотора обратно
- Поместите вибромотор на свое место.
- Подключите разъем, плотно прижав к корпусу, чтобы он приклеился.
ШАГ 14 – Установка платы зарядки
- Поместите плату на место в нижнюю часть устройства. Убедитесь, что выводы – для наушников и зарядки расположены на своих местах.
- Подключите антенну и гибкий шлейф.
- Прикрутите плату винтом.
ШАГ 15 – Установка динамика
- Поместите динамик на свое место.
- Прикрепите клейкую ленту к аккумулятору.
ШАГ 16 — Вернуть крышку платы зарядки
- Поместите крышку поверх платы и динамика, надавите на нее слегка, чтобы она встала на место.
- Закрутите 7 винтов.
ШАГ 17 – Подключить разъемы материнской платы
- Первым необходимо подключить разъем гибкого шлейфа, соединяющий плату зарядки и материнскую.
- Потом разъем дисплея и самым последним разъем аккумулятора.
ШАГ 18 – Установить крышку на материнскую плату
- Поместите крышку на материнскую плату и прижмите, чтобы она встала на свое место. Прижмите сначала с левой стороны, сверху и потом снизу. Так все три разъёма закрепятся в корпусе.
- Закрутите 10 винтов.
ШАГ 19 – Подключение датчика отпечатка пальцев
- Поместите крышку объектива с датчиком на камеру. Прижмите ее пальцами, чтобы она снова приклеилась.
- Теперь, подключите разъем датчика.
ШАГ 20 – Установка пластикового колпачка
- Поместите пластиковый колпачок на разъем датчика отпечатка пальцев. На крышке колпачка есть стрелка, которая должна быть направлена вверх и в сторону датчика.
- Надавите на колпачок пальцами, чтобы он встал на место.
ШАГ 21 – Установка задней крышки
Как правило остатков клея на крышке достаточно, чтобы присоединить ее обратно. Но для уверенности вы можете зачистить клей, обезжирить спиртом и приклеить новую клейкую рамку.
- Поместите крышку на корпус и плотно прижмите.
- Размягчите новый клей феном, чтобы он крепче схватился.
- Помесите устройство под пресс – в виде книг или коробочки с инструментами. Будьте аккуратны, не поцарапайте заднюю панель.
Включите Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Проверьте, что все работает. Значит ремонт прошел успешно.