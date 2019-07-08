Смартфон с гибким экраном Huawei Mate X скоро появится

Ранее говорилось, что этот складной аппарат поступит в продажу не раньше сентября. Неудача южнокорейского гиганта со своим гибким смартфоном заставила китайцев немного сбавить скорости. Компания перенесла триумфальное появления своего смартфона на мировом рынке.





Однако в китайских магазинах стали появляться первые плакаты с изображением смартфона Mate X. Напомним, Huawei отложила дебют смартфона Mate X по двум причинам:

— разработчик должен был удостовериться, что Huawei Mate X не постигнет участь Galaxy Fold;

— также нужно было время получить сертификацию 5G. В линейке будет одна модель с поддержкой сети нового поколения.

Теперь, судя по рекламным плакатам, Mate X может очень скоро выйти на продажу. Смартфон получил сертификат от национального регулятора 3C. На изображениях заметно, что конструкция, которая уже много раз проверена, осталась прежней.

Мировая премьера Huawei Mate X назначена на сентябрь, возможно, в компании специально выбрали этот месяц для дебюта, чтобы испортить праздник разработчикам Apple, которая именно в этот время традиционно представляет свои новинки. Скорее всего, в Китае продажи начнутся в июле.

Напомним, первый складной телефон Huawei Mate X был представлен на MWC 2019. Предполагается, что цена модели превышает $2000, а на мировом рынке цена смартфона может достигнуть $2500. Первая партия состоит лишь из 100 тыс. аппаратов.