Пользователи увидели смартфон Motorola One Vision

Новый смартфон получил кинематографический дисплей и аппаратную основу на платформе Exynos. Motorola One Vision будет доступен за 300 евро. Таким образом, SoC Exynos впервые будет в начинке другого крупного бренда. Ранее этот процессор получали лишь смартфоны Samsung и Meizu.





Ещё до представления Motorola One Vision смартфон попал на новостные ленты и вызвал большой интерес. Один из нашумевших аппаратов дебютировал официально. Конечно, Motorola One Vision отличается от предшественников многими своими характеристиками, начинать их обсуждение надо с однокристального процессора Exynos. Ранее смартфоны Motorola получали поддержку платформ Qualcomm и MediaTek, а теперь разработчик обратил внимание на Exynos 9609 от компании Samsung.





Напомним, Exynos 9609 базируется на четырех ядрах ARM Cortex-A73 (с 2,2 ГГц) и четырех ядрах ARM Cortex-A55 (1,7 ГГц). Смартфон имеет память 4 ГБ и 128 ГБ.

Motorola One Vision обладает и другими преимуществами, его экран называют кинематографическим, поэтому в названии смартфона фигурирует и обозначение «One Vision» — соотношение сторон панели составляет 21:9. Экран с круглым вырезом в верхнем левом углу для фронтальной камеры 25 Мп является 6,3 дюймовым — Full HD+ разрешение.

Основная камера – двухмодульная 5 и 48 Мп, для съёмок используется только вторая камера, другая применяется лишь для определения глубины сцены. Оптическая система имеет опцию стабилизации картинки и некоторые приёмы искусственного интеллекта.





На тыльной стороне корпуса установлен сканер отпечатков, его замаскировали с помощью логотипа бренда. Смартфон поддерживает быструю зарядку с 15 Вт, ёмкость зарядной батареи — 3500 мАч. Motorola One Vision выпускается в рамках проекта Android One и будет сопровождаться обязательством по двухлетнему обновлению операционной системы, а актуальность обновлений безопасности будет поддерживаться 3 года. Первые покупатели смартфона получают подарок Motorola Verve Earbuds – эти наушники при отдельной покупке обошлись бы за 130 евро.