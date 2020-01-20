Компания TSMC выпустила первую партию чипов для iPhone

Процессоры уже отправлены в США, сообщают источники из Тайваня. По их данным, TSMC выпустила и отправила в адрес Apple небольшую партию чипов 5-нм, которые будут в комплектации iPhone 12, напомним, новинка будет анонсирована в сентябре.



Компании Samsung Electronics, TSMC и Intel, которые считаются самыми крупными производителями процессоров, в прошлом году сделали громкое заявление, что начинают процесс создания новейшего чипсета. TSMC решила выпускать процессор с поддержкой 5 нм FinFET с применением экстремального ультрафиолета и уже начинает поставки пробной партии. Получается, что тайваньская компания справилась с задачей первой. Вот Samsung Electronics отказалась от создания своего процессора в связи с запуском 3-нм процесса.

Теперь всех волнует, какой будет структура процессора Apple A14 Bionic, производимая по технологии 5 нм. Если инженеры справятся с задачей и интегрируют новый процессор, то Apple A14 Bionic в буквальном смысле порвёт в клочья даже 6-ядерные процессоры в ПК и далеко уйдет вперед от конкурентов. На долгие годы Apple A14 станет мощнейшим процессором в мире.

Конечно, новый чип не будет называться Apple A14 Bionic – наверняка он получит новое имя. Ясно одно, он будет уникальным и особенным. Сотрудничество Apple и TSMC обещает много нового и интересного.

