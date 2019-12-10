Xiaomi укрепляет свои позиции

Китайский производитель Xiaomi теперь находится на четвертом месте в рейтинге мирового мобильного рынка. Компания почти в 42 странах мира вошла в пятерку лучших поставщиков смартфонов. Абсолютными лидерами мобильной индустрии до сих пор являлись Samsung и Apple, однако некоторые китайские компании на данный момент быстро увеличивают темпы своих продаж.





В этом году компания Huawei с третьей позиции вышла уже на второе место, вытеснив Apple. Только американские санкции помешали Huawei возглавить этот рынок.

На домашней конференции Xiaomi сообщила, что компания на данный момент занимает четвертое место на рынке смартфонов. Этот производитель поставляет свою продукцию в 90 страны по всему миру.

Xiaomi в партнерстве с другими производителями представила 2000 моделей различных смарт-устройств и объёмы проданных смартфонов Xiaomi составляет 213 млн. шт. В следующем году компания обещает более активно присутствовать на рынке недорогих смартфонов.