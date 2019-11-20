Смартфон Honor 9X появился в Европе

Китайский суббренд Honor анонсировал свой новый бюджетный смартфон Honor 9X для европейского рынка. На азиатском рынке аппарат расходится моментально. Новинка стала популярной благодаря прекрасным характеристикам и недорогой цене.



Недорогая модель оснащена оригинальным домашним процессором Kirin 810 i. Напомним, Honor9X сначала появился с процессором Kirin 710, который позволяет смартфону поддерживать глобальные сервисы Google. К телефону предлагается умный браслет Honor Band 5. Продажи телефона стартуют 22 ноября 201 года.

Основные технические характеристики Honor 9X: 6,59-дюймовый Full HD + экран — 2340x1080 пикселей, восьмиядерный процессор Kirin 810, графика ARM Mali-G52 MP6 GPU, память 4 ГБ / 6 ГБ ОЗУ / 64 ГБ ROM и 6 ГБ ОЗУ / 128 ГБ ROM, расширяемая память до 512 ГБ с microSD, поддержка Android 9, EMUI 9.1.1 и двух сим-карт.

Возможности камеры: тройная задняя камера 48, 8 и 2 Мп, 16-мегапиксельная фронтальная камера. Сканер отпечатков пальцев. Телефон работает от зарядной батареи 4000 мАч с опцией быстрой зарядки в 10 Вт. Размеры смартфона: 163,1х77,2х8,8 мм с весом 206 г.



