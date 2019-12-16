В продаже очки виртуальной реальности Huawei VR Glass

Инновационный продукт уже доступен европейским пользователям. Очки виртуальной реальности VR Glass от компании Huawei позволяют китайцам активнее быть представленными в индустрии виртуальной реальности. Впервые они были анонсированы 23 октября.





Ранее свою версию аналогичного продукта показала компания OPPO INNO Day. Свои модели очков дополненной реальности теперь представляют компании Huawei и Samsung.

Huawei VR Glass поступят в продажу 19 декабря. По предварительным данным, рекомендованная цена очков Huawe — $430. Компания предпринимает все усилия, чтобы у этих оригинальных очков не было проблем с контентом. Важным отличием новых очков является то, что они могут использовать трехмерные звуковые эффекты, а также формат объёмного экрана IMAX. Очки обладают улучшенными линзами и используют коррекцию миопии.

Стекла Huawei VR Glass имеют толщину 26,6 мм, а весят они 166 грамм. Очки уже получили специальную награду за инновацию на Всемирной конференции индустрии виртуальной реальности.



