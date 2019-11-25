Дональд Трамп планирует развивать 5G без Huawei

Американский лидер намерен обойтись без китайцев, поэтому просит компанию Apple заняться развитием в стране технологии 5G. Самая дорогая компания в мире также является самой инновационной и эта задача вполне осуществима для Apple, которая считается весьма приближённой к властям США.





Признание компании на официальном уровне накладывает на Apple некоторые обязанности. Теперь яблочники должны будут делать то, что от них просит Трамп. Сам президент считает, что для Apple развитие в стране 5G «по плечам». Свою просьбу Дональд Трамп озвучил во время посещения одного из заводов Apple в Остине.

Трамп заявил, что Apple имеет необходимое ресурсы для внедрения новой технологии: деньги, решения и экосистему. Напомним, президент США и глава Apple Тим Кук дружат и часто встречаются. Однако эта просьба может поставить директора Кука в неловкое положение. Так как у Apple на данный момент не изъявляет желания инвестировать в развитие сетей пятого поколения, у компании нет даже совместимых устройств для сетей пятого поколения.

Пока Apple не комментирует этот вопрос и дает лишь стандартный ответ всем журналистским запросам: разработчики компании работают над внедрением новых технологий. Известно, что следующий iPhone должен получить поддержку 5G. Если компания откажется от этих планов, то доля Apple может сократиться до критического уровня для производителя.