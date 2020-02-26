Samsung Galaxy A80 – замена дисплейного модуля

Данная модель телефона имеет основную часть корпуса из литого металла. Модуль AMOLED дисплея на Samsung A80 безрамочный и не имеет выреза под камеру. Это один самых современных и красивых дисплеев на сегодня. Его грани хорошо подогнаны и плотно соединены с металлическим шасси. Но, к сожалению, даже такой крепкий орешек можно расколоть случайным падением.

Стекло предательски треснуло в углу. Придется менять модуль дисплея. Данная запчасть идет в сборе с корпусом. Это нам на руку, так как упрощает его замену.

Выключаем телефон. Разборку начинаем со снятия задней крышки. Для разбора будем использовать жесткую пластиковую плёнку. Просовываем её в щель между стеклянной крышкой и корпусом, добавляя немного спирта на пленку или в зазор так, чтобы скотч смачивался при отделении.

Проводим пленкой по краям крышки. Все отклеилось без проблем, но есть хитрость: под логотипом Samsung имеется двухсторонний скотч. Просовываем плёнку сбоку и отделяем крышку. Работаем осторожно, чтобы не повредить NFC антенну.

По краю скотч остался целый, его можно использовать повторно. А вот посредине сильно повреждён и его придётся удалить, заменив впоследствии на клей.

Откручиваем 3 винта антенного блока крестовой отверткой. Затем поднимаем блок камер вверх, аккуратно потянув их пальцами.

Видим еще 3 винта антенного блока - повторяем процедуру, откручивая их. Все винты откладываем в сторону, не путая с последующими и соблюдаем их размерность.

Снимем антенный блок с защелок и получаем доступ к системной плате.

Первым делом отключаем шлейф аккумулятора. Это необходимо чтобы в дальнейшем случайно не замкнуть электрические цепи телефона.

Откручиваем винты на нижней антенне.

Снимаем модуль антенны. Она также держится на маленьких защелках. Снять его не составит труда.

Настал момент проверки нового дисплея на работоспособность. Под антенным модулем находится разъем шлейфа дисплея, который нам и нужен. Подключаем в разъем новый дисплей соблюдая расположение шлейфа. Подключаем аккумулятор и включаем телефон.

После загрузки телефона приступаем к проверке. Регулируем и проверяем яркость дисплея. Проверяем цветопередачу и смотрим на отсутствие каких-либо дефектов изображения.

Затем тестируем сенсорную панель. Внимательно проверяем корректность её работы в каждом углу дисплея. Пробуем прокручивать списки контактов задействуя все края сенсора, пропечатываем каждую букву клавиатуры и пробуем увеличивать изображения.

Выключаем телефон. Затем отключаем шлейф аккумулятора. Пластиковым инструментом аккуратно снимаем межплатный шлейф.

Отключаем три штекера антенных проводов от платы. Не тянем их за провод! А поддеваем снизу. Откручиваем 4 винта системной платы и 2 винта крепления выдвижного блока камер посредине. Отключаем шлейф двигателя механизма выдвижного блока камер.

Снимаем слева и справа пластиковые накладки и откручиваем под ними два винта.

Снимаем три металлические накладки с выдвижного блока камер

Немного поднимаем блок камер пальцами вверх.

Видим еще три винта. Выкручиваем один винт с системной платы и два винта с механизма двигателя.

Снимаем блок камер и системную плату и откладываем в сторону.

Вытаскиваем привод камер.

Подготавливаем новый дисплей. Снимаем с него все установочные плёнки. Ставим по своим местам компоненты, начиная с двигателя выдвижного блока камер.

Переставляем с левой стороны антенну.

Отключаем шлейф сканера отпечатков пальцев, откручиваем винт нижней платы, убираем антенные провода.

Извлекаем снизу лоток SIM-карты специальной скрепкой или используя канцелярскую.

Откручиваем винты и снимаем сканер отпечатков пальцев. Переставляем компоненты на новый дисплей в обратной последовательности до NFC антенны

Снимаем аккумулятор? используя плоский пластиковый инструмент. Можно воспользоваться тонкой пластиковой карточкой. Батарея закреплена на скотче. Снимаем осторожно и не торопимся чтобы не повредить корпус аккумулятора.

Устанавливаем и подключаем аккумулятор к системной плате. Завершаем перестановку компонентов. Не забываем проверить соединение всех коннекторов и отсутствие «лишних болтов».

Установочный скотч на стеклянной крышке сохранил клейкие свойства и можно его использовать повторно.

Обезжириваем поверхность и наносим клей по типу B7000 на среднюю часть телефона. Закрываем стеклянной крышкой и зажимаем её, пока клей не высохнет. Можно использовать только специальные зажимы или пластиковые прищепки, чтобы не повредить корпус телефона!