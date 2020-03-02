Сможет ли Apple победить коронавирус?

Власти Китая смогли взять под контроль ситуацию с распространением вируса, однако сегодня он начал проявляться по всему миру. Коронавирус начал негативно влиять на экономику. По официальным статистическим данным, курс акций крупнейших четырех IT-компаний стремительно падает. В этом списке есть и компания Apple. Хотя последние торги на бирже NASDAQ закончились для компании не так уж плохо.





Тим Кук 27 февраля выступил на конференции организации Ed Farm в Алабаме. Его речь поразила всех своим оптимизмом, когда вокруг царит паника, напомним, Facebook отменил конференцию разработчиков F8. Тим Кук считает, что распространение коронавируса уже под контролем. Все китайские заводы, на которых производятся iPhone, уже возобновили свою работу. Кук заявил, нужно соблюдать меры предосторожности, все будет хорошо и iPhone смогут купить все желающее.

По мнению главы компании, черная полоса должна была закончиться. Такая ситуация с респираторной вирусной инфекции случалась и ранее, например, в 2012 году в Саудовской Аравии произошла вспышка вируса MERS. Никакие антивирусные препараты тогда не помогали, вирус вернулся в 2015 году и распространился на 23 страны мира, тогда погибли 431 человек. Этот вирус поражает людей каждый день.

В Китае уже вылечилось много пациентов от COVID-19. В стране сейчас начали переливать кровь переболевших коронавирусом. По версии вирусологов у переболевших людей образуются антитела, которые имеет иммунитет против вируса и пока это помогает.

Компания Counterpoint представила данные о продажах мобильных аппаратов за прошлый год, судя по этому отчёту, 6 из 10 самых продаваемых смартфонов выпускает Apple. В рейтинге лидером стал iPhone XR, затем следует iPhone 11. В эту десятку также вошли iPhone 8, iPhone 11 Pro Max, iPhone 7 и iPhone XS Max.





Однако мировые поставки компании уменьшились, несмотря на то, что Apple является лидером рейтинга. На рынке США доминирует iPhone, хотя в Китае лидируют китайские смартфоны Huawei, Oppo и Vivo. За 2018-19 гг. свою долю на мировом рынке смогла увеличить только одна компания – китайский производитель Huawei, компания реализовала 238,5 млн. смартфонов и её доля на рынке выросла до 16%.