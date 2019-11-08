Смартфон Huawei Mate 30 Pro выходит на международный рынок

После успешных продаж в Китае этот смартфон станет доступен и для пользователей США и Европы. Новый Huawei Mate 30 Pro давно и с нетерпением ожидается пользователями вне пределах домашнего рынка. В самом Китае считают дни до того, как серия Mate 30 сможет побить рекорды продаж в стране.





Первые продажи уже стартуют 15 ноября в Европе, затем они начнутся 21 ноября в Австралии. В конце ноября — начале декабря смартфон будет доступен уже во многих странах мира. Пока нет ясности о наличии приложений Google в смартфоне, однако, ранее стало известно, что китайский производитель заключил специальное соглашение с компанией Google.

Характеристики Huawei Mate 30 Pro: гибкий OLED-дисплей с разрешением Full3,5 Full Full HD + — 2400х1176 пикселей, процессор HUAWEI Kirin 990, графика ARM Mali-G76MP16 GPU, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ встроенная память, поддержка EMUI 10.0 на базе Android 10 и Dual SIM.

Оптическая система состоит из двух 40-мегапиксельных и 8-мегапиксельной камеры с 5-кратным гибридным зумом и 30-кратным цифровым зумом, а также одна из камер работает в режиме 3D. Поддерживается запись видео HDR 4k +. Есть и 32-мегапиксельная фронтальная камера с опцией 3D-распознавания лиц. Датчик распознавание отпечатков размещен под экраном. Аккумулятор 4500 мАч с функцией супер быстрой подзарядкой силой 40 Вт,

Размеры смартфона: 158,1х73,1х8,8 / 9,5 мм и вес — 198 г.



