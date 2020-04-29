Apple выиграет от пандемии? Новые айфоны продаются как горячие пирожки

Продажи iPhone упали, но временно. Именно поэтому американская компания решила совершить распродажу и выпустить на рынок новый «дешевый» телефон.

К сожалению, продажа iPhone 11 распространяется не на все рынки. Apple решила сделать ставку в первую очередь в Китае, где у нее 15% доля рынка, но после эпидемии коронавируса она долгое время не продавала оборудование. Аналитики хвалят новую тактику калифорнийцев.





Скидки Apple на iPhone 11 в Китае и запуск новой недорогой модели SE поставили компанию в более выгодное положение, чем ее конкуренты, чтобы пережить глобальный кризис спроса на смартфоны, связанный с коронавирусом. Напомним характеристики новинки

4,7" IPS дисплей 16:9 с разрешением 750 x 1334;

6 ядерный процессор Apple A13 Bionic, четырехъядерный Apple GPU;

Встроенная память 64/128/256 ГБ;

Основная камера 12 Мп (f/1.8, оптическая стабилизация), фронтальная: 7 Мп (f/2.2);

Аккумулятор 1821 мАч, быстрая зарядка 18 Вт, беспроводная зарядка Qi

LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS, A-GPS, NFC;

ОС iOS 13;

Размеры и масса: 138.4 x 67.3 x 7.3 мм, 148 г.



Все началось с того, что производитель iPhone закрыл розничные магазины в США и Европе во время пандемии. А магазины в Китае уже были открыты все магазины.

Аналитики считают, что потребительские расходы будут сокращены, потому что пандемия парализовала национальные экономики. Однако Apple, вторая по величине технологическая компания в мире, хорошо подготовлена к кризису благодаря запуску новой модели iPhone SE.





«Apple лучше, чем большинство конкурентов и быстрее восстановиться после эпидемии COVID-19», — решил аналитик Evercore Амит Дарьянани.

Он добавил, что выпуск iPhone SE за 399 долларов США (цена в США) доказывает, что цепочка поставок Apple вернулась в прежнее состояние после нескольких недель неопределенности в начале этого года.

Аналитики ожидают, что Apple покажет 6% снижение доходов и 11 % уменьшение чистой прибыли. С другой стороны, китайские бренды, такие как Oppo и Vivo, которые постоянно переходят на предложение более совершенных моделей, способных конкурировать с iPhone, теряют долю рынка, поскольку все больше и больше людей выбирают продукты Apple.

В начале апреля 2020 года несколько онлайн-продавцов в Китае снизили цены на iPhone 11% до 18%. Apple использовала эту тактику в прошлом для увеличения спроса, но только в исключительных случаях.

«Новый iPhone SE может соблазнить владельцев iPhone 6, 7 и 8, которые захотят выбрать более новое устройство», — говорит Николь Пэн, которая занимается рынком смартфонов в исследовательской компании Canalys.

«Люди хотят избежать неопределенности во время кризиса, — сказал Пэн, — но желание иметь такую камеру, как у Apple, привлечет покупателей».

Первые данные свидетельствуют о том, что китайский рынок смартфонов быстро восстанавливается после эпидемии, и Apple вышла из кризиса практически невредимой. Продажи iPhone в Китае выросли на 21 % в прошлом месяце и более чем в три раза по сравнению с февралем, согласно правительственным данным, это означает, что продажи в этой стране в марте, вероятно, упали только на 1 %.

Естественно, восстановление китайского рынка не компенсирует потерь в США и Европе. Компания еще не выпустила смартфон с беспроводной технологией 5G, его премьера пока будет отложена.





Тем не менее, аналитики говорят, что только дорогие, новые модели с 5G могут не так хорошо продаваться в существующих условиях экономии. Поэтому более дешевая модель SE может оказаться хитом.

«Если в Китае нет крупных субсидий, я сомневаюсь, что слишком много пользователей смартфонов решат купить дорогую модель с 5G», — сказала Линда Суи, занимающаяся рынком смартфонов в Strategy Analytics.

Apple не только увеличивает доходы от продажи новых смартфонов, но и получает выгоду от услуг, связанных с музыкой, приложениями, играми и видео.

«Сервисный сегмент Apple останется защищенным от кризиса и даже будет расширяться», — сказал аналитик Cowen Крис Санкар.