Закаленное стекло для телефона - как выбрать?

Закаленное стекло, доступное на рынке, эффективно защищает экраны телефона от царапин и трещин. На что обратить внимание при их покупке?

Экран телефона подвержен царапинам и другим механическим повреждениям. Не все устройства имеют заводскую защиту в виде твердого стекла (например, Gorilla Glass), хотя стоит отметить, что во многих случаях даже они не смогут спасти экран от поломок или царапин.

В этой ситуации неплохо было бы купить закаленное стекло для вашего телефона. Высококачественное закаленное стекло более долговечно, чем пленка, поэтому оно защитит телефон от физических повреждений и обеспечит максимальный комфорт при использовании. Закаленное стекло также предназначено для людей, которые используют свое оборудование в сложных условиях. Это также обеспечит безопасное хранение вашего гаджета в сумках или рюкзаках.

Закаленное стекло для телефона — стоит ли его покупать?

Из всех аксессуаров для телефона на рынке закаленное стекло является одним из самых популярных. Владельцы бюджетных смартфонов и устройств среднего и hi-end классов выбирают этот вариант. Закаленное стекло — надежный способ защитить экран телефона от царапин и других повреждений.

Кроме того, если телефон упал, стекло может поглотить удар. Это дополнение также будет полезно при ношении смартфона, например, в сумке, где экран может соприкасаться с кошельком, замком или другими острыми элементами.

Повреждение может повлиять на эстетику оборудования (характерная паутинка на экране не очень привлекательна) или его функциональность. В крайних случаях телефон может выйти из строя. Учитывая возможные финансовые потери, покупка закаленного стекла для телефона кажется хорошим выбором. Тем более, что операция установки его довольно проста.

Закаленное стекло в несколько раз прочнее обычного. Эти типы продуктов обычно имеют маркировку 9Н, указывающую, что их нельзя поцарапать острым инструментом. Продавцы указывают информацию о степени защиты закаленного стекла по шкале твердости Мооса, хотя она обычно используется для определения твердости минералов. Это говорит о стойкости к царапинам более твердых материалов более мягкими материалами.

При покупке закаленного стекла следует учитывать вышеприведенную шкалу и на этой основе выбрать модель, которая будет более прочнее, чем обычное стекло. Как уже упоминалось, наиболее распространенным является закаленное стекло 9Н, которое обеспечит полную механическую защиту.

Тем не менее, это не единственное, что следует учитывать при покупке. На рынке предлагается как закаленное универсальное, так и специальное стекло. В первом случае мы имеем дело с моделями, которые должны (хотя бы теоретически) соответствовать любому оборудованию. Все, что вам нужно сделать, это выбрать стекло по размеру, то есть по диагонали экрана, которое оно может покрыть. Однако иногда возникает необходимость разрезать стекло.

В этом отношении специальное закаленное стекло работает лучше. Оно адаптировано под конкретные модели смартфонов.

Закаленное стекло для телефона должно иметь твердость 8H или 9H, а это значит, что оно чрезвычайно устойчиво к царапинам. Его цена не слишком высока, поэтому его обязательно стоит покупать. Закаленное стекло — приоритет для владельцев флагманских моделей смартфонов от известных производителей.

Что выбрать — закаленное стекло для телефона или пленку?

До недавнего времени большинство пользователей выбирали недорогие пленки для защиты дисплея. В настоящее время это закаленное стекло приобретает все больше сторонников. В чем разница между этими материалами и какой из них выбрать?

Телефонная пленка — ее большим преимуществом является низкая цена, хотя, как правило, пленки более высокого качества имеют немного более высокую цену.

Могут ли они быть лучше, чем закаленное стекло? Неоспоримым преимуществом защитной пленки для телефона является ее минимальная толщина, но ее очень легко разрушить. Когда дело доходит до защиты дисплея, лучше сделать ставку на закаленное стекло. Телефонная пленка не обеспечит такой высокой защиты. Это окажется хорошим выбором только для защиты экрана от царапин, вызванных, например, контактом с острыми предметами. Защитная пленка также менее заметна на экране, что может быть важно для некоторых людей.

Закаленное стекло для телефона — это совершенно другое качество продукции. Закаленное стекло заметно толще и жестче, чем пленка. Его установка будет проще, а долговечность еще лучше. Недостатком является более высокая цена покупки. Однако стоит заплатить немного больше и выбрать качественное закаленное стекло с аксессуарами для облегчения установки. Этот продукт выделяется на фоне экрана, но с другой стороны он гарантирует гораздо лучшую защиту от трещин.

Даже самый защищенный экран может быть поврежден — падает ли он или соприкасается с острыми предметами. Бронированное стекло значительно повышает уровень защиты.

Но низкое качество стекла может ухудшить качество изображения, а некоторые модели и вовсе затрудняют использование телефона.

Закаленное стекло является идеальным решением для тех, кто хочет защитить свой экран. Однако не забудьте выбрать проверенные продукты. Неправильно подобранное стекло может затруднить использование смартфона. Также оно ухудшит эстетику.

Что выбрать — закаленное или гибридное стекло?

Существует также третья группа продуктов на рынке. Гибридные стекла обладают свойствами закаленного стекла и защитных особенностей пленок. С одной стороны, они устойчивы, а с другой — очень гибкие и тонкие, благодаря чему они значительно менее заметны.

Однако проблема в этом случае заключается в меньшей доступности, а также в более высокой цене. Может оказаться, что наш телефон не соответствует ни одному гибридному стеклу, доступному в магазине. Тем не менее, его можно найти в различных вариантах и ценах.

Закаленное стекло для телефона — как правильно его установить?

Установка относительно проста. В зависимости от типа закаленного стекла, которое вы приобрели, могут быть включены монтажные принадлежности. Если в упаковке нет аксессуаров, ничего страшного.

Установка должна быть следующей:

Чтобы установить закаленное стекло без особых проблем, экран телефона должен быть тщательно очищен (с помощью салфетки или ткани для полировки стекла, экранов, стекол и т. д.) от любой грязи;

Закаленное стекло необходимо держать в открытой ладони. Стекло имеет защитную пленку, которую необходимо снять. Обычно используется специальный язычок — просто потяните его, чтобы снять пленку;

Закаленное стекло следует приклеивать, следя за тем, чтобы не было смещений по краям и вырезов для кнопок;

Эта операция довольно проста, но требует большой точности.

Самое дешевое стекло может быть не оснащено аксессуарами. Закаленное стекло с набором аксессуаров, безусловно, гораздо лучший выбор, который обеспечит более качественную установку.

Закаленное стекло — как его снять с телефона?

В большинстве случаев после установки закаленное стекло прослужит столько же, сколько и сам телефон, но бывают случаи, когда этот защитный слой необходимо удалить. Например, после интенсивного использования или повреждения. Закаленное стекло на телефоне можно снять, но делать это надо крайне осторожно.

Для этого осторожно поднимите его за край (желательно ногтем или тонким пластиком) и наклонить вверх.

Вначале вы можете столкнуться с сопротивлением, но через некоторое время, когда воздух начинает попадать под поверхность, закаленное стекло должно отслаиваться. После снятия стекла на телефоне могут появиться небольшие полосы, их достаточно протереть тканью.