Объективность миф? Квантовый эксперимент от Google

Объективность. Это одно из свойств информации, которое проходят в школах. Но последние эксперименты поставили под вопрос это свойство.





О эксперименте

В 2019 году компания Google смогла достичь квантового превосходства. Они создали квантовый суперкомпьютер, который сумел решить задачу за 3 минуты 20 секунд, хотя самому мощному суперкомпьютеру Summit это удалось бы примерно через 10 тыс. Лет. Кстати, по версии специалистов, такой расчет на Google Cloud занял бы 5.7 миллиардов лет.

Суть компьютера в том, что он оперирует не битами, которые могут принимать значение или 0 или 1, а кубитами, находящиеся одновременно в двух состояниях. То есть являются и 0 и 1 одновременно. В квантовой физике это называется суперпозицией. Впервые это явление продемонстрировал “Кот Шредингера”. Это эксперимент, проведенный в 1935 году. В коробку помещался кот и колба с радиоактивным веществом. Если ядро распадется, кот погибнет, а если нет — то выживет. Для всех он одновременно и жив, и мертв. Такой же эффект продемонстрировал “Парадокс Вигнера”. Коробку открывает один человек и кот переходит в статус живчика, а за дверью стоят люди, не знающие о исходе опыта. Таким образом кот “и 0, и 1” до тех пор, пока об этом не узнает вся Вселенная. Это и есть суперпозиция. И 0, и 1 одновременно. В таком случае производительность компьютера возрастает в тысячи раз, ведь он одновременно просматривает множество вариантов и решений.





Уже несколько лет продолжается “квантовая гонка” и Google всегда лидировала. Уже в 2017 году они представили прототип 22 — кубитного компьютера. В 2019 году они смогли его запустить, а сейчас идет активная разработка новых решений.

Проект курировал Хартмут Невен, возглавлявший самые масштабные проекты, от распознавания лица до запуска в производство Google Glass.

Конечно, есть и минусы. Из — за тонкости аппаратуры и возможности повлиять на нее, просто нечаянно задев кабель, к устройству никого не подпускают. С высокими температурами компьютер тоже не вяжется, а при передаче данных возникают помехи.

По факту, компьютер не скоро появится в государственных промышленностях. Слишком все хрупкое.

Что дальше

Как минимум, это ставит под вопрос образовательную систему, ведь на ОГЭ и ЕГЭ уже есть вопросы, где фигурирует объективность информации. А если брать самые масштабные изменения, то это может коснуться оборонной промышленности, ведь у каждого разное мнение насчет надежности, силы, количества оружия. В таких вопросах скорее всего начнут использовать подобную технику, а через 20 лет она может появиться на рабочих столах обычных пользователей.





С глобальными вопросами все ясно, а что же с обычными юзерами?

Здесь очень разные способы использования чудо — техники. Геймеры со всего мира смогут играть на суперкомпьютерах в Dota 2 и Doom, а программисты писать Искусственный интеллект и изучать квантовую физику на VR — практике. Конечно, играть в любимые игры на квантовом компьютере это отдельный разговор, но ясно одно: наука зашагает семимильными шагами во всех направлениях. Это даст неограниченные возможности в изучении истории, физики, химии и биологии. Улучшится система образования, в домах начнут появляться самые совершенные машины, ведь с таким оборудованием создание процессоров и видеокарт можно будет с чистой совестью возложить на компьютер.

О возможностях

Что может суперкомпьютер? Здесь тоже не все однозначно: компьютер работает по специальному сценарию подбора и генерации чисел, а это делает его очень узконаправленным.

В будущем компания планирует пустить в массовое производство квантовые процессоры, которые были представлены в 2018 году. Если Google очень захотят, то смогут пустить такие процессоры в массы уже в этом году, ведь все тесты и испытания квантовое чудо прошло. Но увы, хотелось бы верить, но верится с трудом.

В сети все чаще проскакивают такие статьи, но в целом интернет молчит. Ходит слух, что компания планирует предоставить доступ к суперкомпьютеру НАСА, в 2020 году. Если это удастся сделать в срок, то космическую промышленность ждет огромный прорыв и Google начнет потихоньку внедрять разработку в другие сферы.

Сейчас трудно сказать что — то со 100% определенностью, но одно ясно точно: Эра квантовых технологий уже началась.