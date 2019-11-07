Рассекречены особенности и цена Huawei Nova 6

В сети появилась информация о грядущем смартфоне Huawei Nova 6 – это очередной флагманский телефон, который ожидает своего официального анонсирования в ближайшие дни.





Новый телефон будет укомплектован 6,44-дюймовым экраном с разрешением Full HD +. Кстати, этот китайский аппарат использует такую же встроенную двойную фронтальную камеру, как Galaxy S10 Plus. Эта оптическая система оснащена двумя матрицами 16 и 12 Мп.

Основная камера является четырехмодульной: 60, 16, 2 и 2 Мп, первая камера с японским сенсором Sony IMX686. Аппаратную основу телефона составляет домашний процессор Kirin 990. Телефон работает от зарядной батареи 4000 мАч с поддержкой подзарядки силой 40 Вт.

Другие основные особенности Huawei Nova 6: Одна из версий аппарата будет работать в сетях 5G. Есть сканер отпечатков пальцев, этот датчик находится сбоку. Фронтальная камера 32 и 12 Мп. Память 8 ГБ и 12 ГБ LPDDRX RAM, 128 ГБ и 256 ГБ ROM. Продукт выходит в фиолетовом, синем, черном и красном корпусах.

Теперь цены версий смартфона:

— 8 ГБ ОЗУ/128 ГБ внешней памяти 3499 юаней или $499;

— 8 ГБ ОЗУ/256 ГБ внешней памяти 3799 юаней или $542;

— 12 ГБ ОЗУ/256 ГБ внешней памяти 4099 юаней или $584.