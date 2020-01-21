Каким будет Samsung Galaxy Z Flip?

Предполагается, что концептуальная версия телефона уже имеет некоторые уникальные возможности. Некоторые детали дизайна смартфона Samsung Galaxy Z Flip уже анонсировались во многих новостных сайтах. Теперь начинается детализация характеристик самого ожидаемого смартфона.





С прошлого года компания Samsung стала ведущим производителем в сегменте складных мобильных телефонов. С южнокорейским гигантом смогла конкурировать китайская Huawei, которая сумела продать около 400 000 складных аппаратов Huawei Mate Xs. Однако вся партия была предложена китайским потребителям. Пока этот смартфон не вышел за пределы национального рынка. Поэтому на рынке складных телефонов Samsung является несомненным лидером.

Скоро появится Samsung Galaxy Z Flip, который ещё больше укрепит положение компании на мировом рынке. Что же Samsung может предложить на этот раз: обновленный дизайн, тройной экран с механизмом двойного закрытия?

Согласно утечкам, новый смартфон по форме в раскладном состоянии будет напоминать 10-дюймовый планшет, с таким же весом и толщиной. Новинка выйдет в двух версиях. Предположительная цена моделей составляет $860 и $1300. Ожидается, что смартфон будет официально анонсирован в рамках Mobile World Congress 2020.



