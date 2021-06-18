Vivo X60 Pro: что это за смартфон

Даже среди обилия разнообразных смартфонов на рынке, Vivo X60 Pro от известного в Китае и не только бренда, производит фурор, в чем легко убедиться, заглянув на https://ru.vivo.com/. Этот необычный флагман является самым актуальным на сегодня обновлением. И у него есть все предпосылки для того, чтобы стать хитом. Так, нельзя не обратить внимание на камеру, которая оснащена высококачественными линзами. Благодаря этим линзам и фото, и видео отличаются яркостью и четкостью картинки, а уровень оптических искажений будет очень низким.





Что касается дизайна, то китайский смартфон следует вполне классическому направлению: у его стекол покатые края, а боковые грани выглядят очаровательно заостренными. Смотрится со стороны это действительно стильно, а корпус в итоге получается очень тонким. На задней стороне устройства использовано матовое защитное стекло, на котором не видны отпечатки пальцев и при этом оно приятно ощущается в руках.

Смартфон Vivo X60 Pro оснащен AMOLED-дисплеем с диагональю 6,56 дюйма и разрешением 1080×2376, прикрытым защитным стеклом с загнутыми краями. При этом можно настроить автоматическое переключение частоты, что будет зависеть от сценария использования. Смартфон оснащен 12 ГБ оперативной памяти — это по-настоящему много. Словом, это именно то, что нужно любителям поиграть в крутые мобильные игры.





Емкость аккумулятора составляет 4300 мА·ч, что в переводе на часы автономной работы составляет около двадцати. То есть для высокой активности стоит запастись зарядным устройством или power bank. Быстрое восполнение энергии гарантирует опция быстрой зарядки.

Смартфон Vivo X60 Pro получил оптический сенсор для сканирования отпечатков — он спрятан в «сэндвич» экрана, работает четко и быстро, но не реагирует на прикосновения влажного пальца. Экран радует цветопередачей и углами обзора.





Покупателей наверняка заинтересует то, что в комплекте со смартфоном идет защитная пленка, и она уже наклеена. Также в комплекте будет идти чехол для защиты телефона, причём это не силиконовый кейс, а более приятная и прочная пластиковая накладка.

Покупка такого смартфона — это правильное и приятное решение, остается только решить, где ее лучше сделать — и такой точкой, безусловно, будет интернет-магазин. Именно там можно будет приобрести не такой уж дешевый китайский флагман по очень приятной стоимости, не сомневаясь при этом в его высоком качестве.